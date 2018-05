Un gobierno tomó la decisión de subastar una millonaria colección de autos para que su propietario logre pagar una antigua deuda.

Los autos pertenecen a Maan al Sanea, quien en 2007 apareció en la lista Forbes de las 100 personas más ricas del mundo, pero ahora debe vender probablemente todo, reseñó Infobae.

En octubre del año pasado, Maan al Sanea fue detenido por las autoridades de Arabia Saudita en Khobar, luego de que no pagase una deuda que su empresa, el Grupo Saad, mantenía desde 2009.

Según Infobae, Maan al Sanea fue arrestado por deber 22 mil millones de dólares a bancos locales e internacionales, inversionistas y trabajadores de su compañía.

Entonces, el gobierno árabe optó por subastar hasta el próximo 15 de mayo los bienes del magnate, que incluyen terrenos, propiedades inmobiliarias repletas de lujosos edificios, una planta de tratamiento de aguas residuales y una flota de 923 autos.

Entre los vehículos hay camiones, autobuses, autos de transporte y protocolo y 26 coches de la colección personal de Maan al Sanea.

Algunas de las ‘naves’ de su garaje incluyen Rolls-Royce, Cadillac y Hummer, detalló el referido medio.

El 18 de marzo arrancó la ostentosa subasta pública, que se extenderá hasta mayo.

Además de los edificios y la millonaria colección de autos, también se venderán excavadoras, montacargas, coches de golf y acciones empresariales, apuntó Infobae.

Maan Al Sanea's assets to go on auction today https://t.co/z5PY3eRYJe pic.twitter.com/bkgTYWgsJ1

— Argaam Plus (@ArgaamPlus) March 18, 2018