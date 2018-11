El presidente Donald Trump sugirió el lunes por la mañana que México debería deportar a los integrantes de la caravana migrante.

El llamado surge horas después de que una protesta pacífica se saliera de control y terminará con decenas de personas tratando de ingresar ilegalmente al país y que fueran repelidos con gas lacrimógeno por autoridades estadounidenses.

“México debería enviar de regreso a sus países a esos migrantes que agitan banderas, muchos de los cuales son criminales a sangre fría”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2018