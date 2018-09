Luego de más de año y medio en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por fin estrenó su poderosa limusina La Bestia.

La versión actualizada de La Bestia (The Beast) finalmente entró en servicio de manera oficial esta semana al rodar en Nueva York, justo a tiempo para la Asamblea General de las Naciones Unidas, reseñó Daily Mail.

Donald Trump ingresó a su limusina Cadillac al llegar al helipuerto del centro de Manhattan, desde donde realizó el primer recorrido en el tan esperado vehículo.

Esta limusina presidencial, que obtuvo el primer rediseño importante desde 2009, está valorada en 1,5 millones de dólares, y aunque luce como un sedán, en realidad es un vehículo blindado construido sobre un casi de camioneta, indicó el referido medio.

President Trump, as seen from Marine One, arrives in New York City for #UNGA pic.twitter.com/p6ZVoamnaS

— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) September 23, 2018