ਅਮੇਰਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ #JayOhrberg ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਲੰਬੀ ਲਿਮੋਜੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕੀ 100 ਫੁਟ ਲੰਬੀ ਸੀ ਤੇ ਏਹਦੇ ਵਿਁਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਁਚ ਸ਼ਾਯਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਏਹਦੇ 26 ਟਾਏਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਁਚ ਨਹਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀਟਰ ਵਾਲੀ ਜਕੂਚੀ ਵੀ ਹੈ swiming ਪੂਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਂਗ size bed ਵੀ ਵਿਁਚ ਹੈ ਤੇ helicoper ਲੇਂਡਿਂਗ pad ਵੀ ਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਏਹ ਕਾਰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਲਰ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਯਾਰ ਹੋਈ ਸੀ The American Dream: $4 million The American Dream is owned by car collector and designer #JayOhrberg. It is the world’s longest limo, stretching for 100 feet, and has 26 wheels. Its long list of features include a heated Jacuzzi, a sun deck, a swimming pool, king sized beds, and a helicopter landing pad. This mansion on wheels is worth about $4 million.

A post shared by MAPPY HUNDAL QUOTES (@mappy_hundal_quotes) on Jan 7, 2018 at 9:25pm PST