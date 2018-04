No solo el presidente de los Estados Unidos, actualmente Donald Trump, tiene el privilegio de ostentar una gran limusina para transportarse. El líder norcoreano Kim Jong-un también tiene su propia ‘bestia’, por lo que ahora podríamos preguntarnos, ¿quién tiene la mejor limusina?

Cuando Kim Jong-un regresaba de su histórica cumbre con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 12 guardaespaldas de impecable estampa que llamaron la atención de muchos, trotaban al lado del espléndido Mercedes Benz S600 Pullman Guard que captaba la misma atención.

Este es uno de los autos más exclusivos y confortables del mundo. Mide 20 pies de largo y tiene un tratamiento de blindaje que aumenta su peso hasta cuatro toneladas. Tan solo cada puerta pesa hasta 330 libras, de acuerdo con TN.

No se sabe si el vehículo del mandatario tiene modificaciones, pero el S600 Pullman Guard tiene oxígeno complementario para cada pasajero en caso de una emergencia y, además, tiene un sistema capaz de detectar fuego debajo del auto y extinguirlo rápidamente.

La maquinaria cuenta con motor V12 turbo de 5.5 litros y 517 caballos de fuerza y, en su interior, tiene toda la tecnología multimedia necesaria para una oficina móvil.

Aunque este modelo es de 2011, tiene un valor de 930,000 dólares y cuenta ya con un reemplazo, el Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, que viene con características mejoradas. Se desconoce si el líder norcoreano cambiará su ‘nave’ por este nuevo modelo.

Por su parte, ‘La Bestia’ del presidente de los Estados Unidos es más famosa y posee el más avanzado sistema tecnológico. Incluye GPS y 14 cámaras de seguridad ubicadas en posiciones estratégicas, ocho extintores, chalecos salvavidas, tanques de oxígeno y una maleta que funciona como búnker en caso de que el Presidente se encuentre en una zona explosiva.

Este auto de General Motors, también llamado Cadillac One, tiene una armadura interna de más de 8 pulgadas de grosor, suficiente para detener los impactos de cualquier arma.

Algunos detalles no dejan de sorprender. De acuerdo con The Hill, citada por RT, el auto está equipado con bolsas con sangre del grupo sanguíneo de Trump, para utilizarlas en caso de que la ambulancia no pueda llegar a tiempo a un centro médico.

Después de saber esto, escoger la mejor limusina será decisión de los amantes de los autos de lujo y la seguridad ¿Cuál es tu preferida?