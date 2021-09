Lamentablemente, con información errónea, el dron de EEUU disparó contra un vehículo en el que militares estadounidenses creían que se encontraban integrantes del grupo terrorista Estado Islámico, por lo que no dudaron en atacar, siendo que el coche era conducido por Zemari Ahmadi, trabajador de una organización americana.

Lloyd Austin se excusó asegurando que el Departamento no sabía que las labores del activista eran ‘inofensivas’ y que no representaba una amenaza inminente cuyas intenciones de las fuerzas era detenerlo por lo que el ataque con drones fue ordenado sin imaginar el trágico error.

Lamentablemente la información que las Fuerzas Armadas de EEUU tenían en Afganistán sobre Zemari Ahmadi no era la correcta, pensando que pertenecía al Estado Islámico, por lo que ordenaron el ataque con dron al vehículo donde iba junto con otras 9 personas, 7 de ellos niños.

Todos eran víctimas inocentes. EEUU perpetra ataque en Kabul; indignación por Afganistán

¿Una disculpa es más que suficiente para trágico error que costó la vida a 10 civiles? El Secretario de Defensa de EEUU alegó: “El señor Ahmadi es solo una víctima inocente como lo fueron los demás que murieron trágicamente en este incidente. Nos disculpamos y nos esforzaremos por aprender de este horrible error”, precisó asegurando que los responsables tendrán que rendir cuentas.

En la cuenta de Twitter de ‘DW Español’ se dio cuenta de la trágica noticia y las reacciones de la gente no se hicieron esperar: “Los ataques armados , la guerra en sí , entraña algo injusto y muy triste , que es el daño colateral , las heridas y la muerte de inocentes civiles , el Ser Humano es alguien que a veces solo entiende por la fuerza , como si no tuviera raciocinio, busca la confrontación”, “Otros de los errores y horrores de los gringos”, “Todo ha sido un completo desastre con el tema de Afganistán y esto es una prueba más de muchas decisiones equivocadas de la mala gestión Biden-Harris, solo un inconsciente no lo puede ver o justificar y lo que está por venir”, “¿Realmente es suficiente pedir disculpas?”, “Luego se preguntan ¿Por qué medio oriente odian tanto a los americanos? Durante 20 años mataron muchos inocentes por “error”.