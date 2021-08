¿Indirecta para Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo publica fotografía a lado de Marjorie de Sousa

“Par de arpías”, critican a las actrices en redes sociales ¿Indirecta para Eugenio Derbez? La actriz mexicana Victoria Ruffo, sorprendió en redes sociales al publicar una fotografía a lado de Marjorie de Sousa, después de que su ex, Eugenio Derbez le brindara apoyo a Julián Gil por la batalla legal que tiene actualmente en contra de la venezolana. Sin embargo, seguidores de Victoria reaccionan y la comienzan a atacar. Fue el pasado 3 de agosto cuando el comediante y actor mexicano, Eugenio Derbez admitió en un encuentro con la prensa que apoyaba en absolutamente a todo al actor Julián Gil en su batalla con Marjorie de Sousa, en la cual el protagonista de telenovelas mexicanas pide poder ver a su hijo Mateo, cosa que muchos han comentado que Marjorie se lo ha negado. Eugenio Derbez despotrica en contra de Victoria Ruffo Tras esto, el actor Eugenio Derbez despotricó en contra de su ex, argumentando que él entendía perfectamente por lo que Julián Gil estaba pasando en esos momentos, ya que en recordó que hace unos años atrás él tampoco podía ver a su hijo José Eduardo porque su ex pareja, Victoria Ruffo no se lo permitía: “A mi me da mucha tristeza lo de Julián porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poder acercarte a tu hijo. Entonces lo entiendo, y estoy con él, yo creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados”, comentó el actor.

Victoria Ruffo aparece en fotografía con Marjorie de Sousa Ante estas declaraciones de Eugenio Derbez, su ex pareja, la actriz de telenovelas mexicanas, Victoria Ruffo no se quiso quedar callada, y tal parece que le envió una pequeña indirecta al comediante a través de sus redes sociales al publicar una fotografía en donde aparecía a lado de nada más y nada menos que de Marjorie Sousa. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram en donde la actriz de ya 59 años publicó una fotografía en blanco y negro en donde aparecía a lado de Marjorie de Sousa, desencadenando un sin fin de reacciones por parte de sus seguidores. Al pie de fotografía la actriz escribió: “@marjodsousa recuerdoss”.

¿Una indirecta para Eugenio Derbez? Victoria Ruffo ‘responde’ con una fotografía a lado de Marjorie de Sousa Y es que, a pesar de que Victoria Ruffo no comentó nada respecto a las anteriores declaraciones de su ex pareja Eugenio Derbez respecto a la situación de Julián Gil y Marjorie de Sousa, muchos de sus seguidores la comenzaron a atacar, debido a que para ellos había sido una indirecta bastante directa en contra de las palabras que el comediante mexicano dijo. En la cuenta de Instagram del periodista Orlando Segura, se podían ver varias de las criticas, las cuales el originario de Colombia reunió en su publicación, en donde se logra ver fuertemente el descontento que generó esta fotografía por parte de Victoria Ruffo a lado de Marjorie de Sousa.

Seguidores critican las fotografía de Victoria Ruffo a lado de Marjorie de Sousa Al pie de fotografía, en donde aparece Marjorie de Sousa a lado de Victoria Ruffo, el periodista colombiano escribió lo siguiente: “Se le van con todo a Victoria Ruffo luego de que la actriz subiera una foto con Marjorie de Sousa”, generando incluso más criticas que en la fotografía principal. Entre los comentarios se podía leer lo siguiente, en donde una usuaria destacaba las recientes palabras que dijo Eugenio Derbez recientemente sobre la situación de Julián y él: “Muy en desacuerdo que publicas esta foto en el momento que se habló de que las dos hicieron lo mismo con los padres de sus hijos”.

“Las dos arpías”: comentan en la fotografía de Victoria Ruffo a lado de Marjorie de Sousa Más comentarios continuaban llegando a la fotografía de Victoria Ruffo a lado de Marjorie de Sousa, en donde seguidores se fueron en contra de ambas, argumentando que las dos había obrado mal por no dejar permitir que su ex parejas vieran a sus propios hijos: “Estas del lado equivocado, y no deberías de tomar un partido en matrimonios ajenos. Aún así Julián haya subido a Eugenio. No me gustó este post”. “Las dos desalmadas, por eso son amigas, son tal para cual, para que se cuenten las historias de terror que ambas hacen”, “Una repitiendo la historia desastrosa que la otra hizo con su hijo. Que mal ejemplo”, “Tal para cual, dos arpías que se les olvida que son madres gracias a sus relaciones con sus parejas en sus momentos”, se podía leer en la imagen, en donde seguidores ‘no tuvieron piedad’ y las criticaron.

Eugenio Derbez reveló que aun tenía ‘coraje’ respecto a la situación con la que vivió con Victoria Ruffo Antes de esta situación, en donde Victoria Ruffo aparecía a lado de Majorie de Sousa en fotografía, su ex pareja estaba dando varias declaraciones, en donde no conforme con argumentar que él entendía perfectamente por lo que estaba pasando Julián Gil, también confesó que aún le daba ‘mucho coraje’ cada que a su hijo, José Eduardo, le preguntaban sobre qué sentía que su padre no estuvo en sus primeros años de vida: “Me da mucho coraje, me da mucho coraje, que de repente todavía le pregunten ‘Oye José Eduardo, y ¿Cómo te sientes con esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’ y digo, ¿Por qué le preguntan eso? Por qué no le preguntan, ‘José Eduardo, ¿Qué sientes que tú mamá no te dejó ver a tú papá’, que es muy diferente”, confesó el actor.

Eugenio Derbez confiesa el coraje que le tiene a Victoria Ruffo por no permitirle ver a su hijo El comediante confesó que él estuvo año tras año para buscar una solución para que su ex esposa, Victoria Ruffo, de quien se divorció a inicios de los años 90s, pudiera dejar que viera a su hijo, sin embargo, a palabras de él, la protagonista de telenovelas nunca se lo permitió, provocando una gran molestia en el mexicano: "Yo estuve año tras año con abogados y con todo mundo, tratando de ver a José Eduardo y nunca me lo dejaron ver, ese es mi coraje contra su mamá", finalizó el actor. Cabe destacar que fue en el año de 1989 cuando Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se conocieron, y en el año de 1992 nacería José Eduardo, sin embargo, tiempo después sus padres se separaría, desencadenando un sin fin de problemas y batallas legales. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Julián Gil reacciona Este video, con duración de más de un minuto, en donde Eugenio Derbez le daba su apoyo por completo, llegó a manos de Julián Gil, quien no dudó un momento en compartir el breve clip y escribiendo el siguiente mensaje al pie de video: "ALINEACIÓN PARENTAL, así se llama", comenzó el actor. "Y este no es un caso de Eugenio y Julián, no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad, esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar. Le tocó a él, me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños. ¿Por qué tiene que crecer sin la figura paterna o materna? ¿Por qué?", se podía leer al pie de video en la publicación del argentino.

Seguidores reaccionan a las confesiones del actor Diversos usuarios comenzaron a llegar al breve video, en donde Eugenio Derbez sacaba a relucir 'el coraje' que le tenía a su ex pareja Victoria Ruffo, en donde seguidores argumentaron que lo mejor era dejar crecer a los niños y así ellos pudieran darse cuenta de las cosas: "Tanta lata y cuando los hijos crecen buscan a sus padres. La sangre llama". "Ya que los hijos crecen se dan cuenta y no los pueden seguir envenenando", "Así es, meten a los hijos, esas son mujeres las que quieren el macho y al no tenerlo usan los hijos para hacer daño sin pensar que el trauma es para sus hijos", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la caja de comentarios.