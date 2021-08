Daniela Navarro comparte triste noticia en redes sociales

La actriz de Telemundo está destrozada por la muerte de su sobrino

“Te cargué al nacer, mi niño… y hoy me tocó cargar tu ataúd”, expresó Inesperada noticia. Daniela Navarro, actriz de Telemundo recordada por sus participaciones en telenovelas como Marido de alquiler y Tierra de reyes, sorprendió a sus seguidores al confesar que está destrozada por la muerte de su sobrino a causa de cáncer cerebral. Fue por medio de sus redes sociales que la también modelo venezolana, nacida el 27 de febrero de 1984, subió un video donde se incluyen algunas imágenes de su sobrino Andrés, a quien consideraba como “el amor de su vida“. Descanse en paz. “Te cargué al nacer, mi niño… y hoy me tocó cargar tu ataúd”: Daniela Navarro Con más de 110 mil reproducciones, este video incluye una canción que compuso el hermano de la actriz de Telemundo acompañado de un emotivo mensaje que le dedicó a manera de despedida: “Por siempre en mi corazón, se fue una parte de mí”. “Hoy mi corazón fue más fuerte que nunca, pensé que resistiría entregar a mi sobrino, hoy fue el momento más duro de mi vida, estoy rota, esta canción se la compuso mi hermano @lifepriimusic, grabarla fue casi imposible, escucharla no lo he logrado sin llorar”.

Actriz de Telemundo confiesa que no sabe cómo vivirá sin su sobrino En este mismo mensaje, el cual provocó que los seguidores de la actriz de Telemundo expresaran sus condolencias y le mostraran su apoyo, Daniela Navarro compartió que se le fue una parte de ella y que no sabe cómo vivirá sin su sobrino. “Sé que me tocará aprender, sé que Dios me ayudará, pero hoy les digo que aunque sé que se me acabó el sufrimiento, mi alma llora, mi mente no borra tu sonrisa ni tu mirada, te imagino feliz y de eso me aferro, pero igual no deja de quemar”.

Pide ayuda a Dios Afectada por la muerte del “amor de su vida”, Daniela Navarro pidió ayuda a Dios en este momento tan difícil por el que están pasando ella y su familia, además de hacer una confesión aún más dolorosa que tomó por sorpresa a sus admiradoras. “En menos de 2 meses perdí a mi abuela y a mi sobrino, dos de los seres que le daban sentido a mi vida, estoy rota, muy rota, pero sé que esto trae una transformación en mí. Te amo, los amo. Mi corazón llora y grita. Mi Columba, mi abuela amada. Andrés Eduardo, mi sobrino-hijo”.

“Hoy fue el día más doloroso de esta familia”: Daniela Navarro, actriz de Telemundo Para terminar con su mensaje de despedida, Daniela Navarro aseguró que era el día más doloroso por el que había pasado su familia, además de comentar lo siguiente: “Te carguá al nacer, mi niño, y desde ese mismo instante, te hice mío, sólo mío. Hoy me tocó cargar tu ataúd porque así lo quise, tú tía no iba a dejar de hacerlo”. “Te entregué para que te llevaran, me toco despegar a tu madre y con ganas de cargarte y salir corriendo y no soltarte jamás. No se muere el que se va, solo se muere el que se olvida”, concluyó la actriz de Telemundo, quien recibió muestras de cariño de varios famosos.

“Dany, mi corazón está contigo” Una de las primeras personas en reaccionar fue la modelo, actriz y conductora argentina Lorena Meritano, quien le mandó un abrazo fuerte y bendiciones a Daniela Navarro. Por su parte, el Doctor Campos, colaborador de People en español, dijo: “Dany, mi corazón está contigo… fuerza, que su espíritu siempre estará ahi… te quiero, mi amor”. “Los sobrinos son nuestros hijos. Yo a los míos los amo tanto a cada uno, Dios te dé fortaleza a ti y a esa madre que perdió un hijo tan joven es algo que uno dice porque pasan cosas así”, expresó una internauta (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Los momentos felices Un par de días antes de que le dedicara un emotivo mensaje a su sobrino Andrés, quien desafortunadamente murió a causa de cáncer cerebral, la actriz de Telemundo Daniela Navarro subió un video acompañado de un emotivo mensaje: “Columba, te va tu compañero de maraca. Dios, ayúdame Dios, no sé cómo carajo calmar mi mente, no sé, carajo, no sé. Me falta el aire, Dios, ¿qué hago, Dios? Carajo, no sé, no sé”. De nueva cuenta, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Hoy me siento en un hueco oscuro”, dice Daniela Navarro, actriz de Telemundo La actriz de Telemundo, Daniela Navarro, abrió su corazón para expresar el dolor que siente tras la muerte de su sobrino, así como la de su abuela: “Mi Dios, no me habías presentado el dolor y me lo enseñaste con dos golpes, 2 golpes que ni sé cómo caminar, tengo miedo de no ser luz para mi familia”. “Tengo miedo a no saber cómo salir de esta oscuridad, dicen que le pones pruebas a tus guerreros que aguanten, dime Señor cómo aguanto, pido perdón Dios por ser malagradecida y no entender hoy y llenarme de preguntas. Hoy me siento en un hueco oscuro, camino por caminar”.

“Se me fue el amor de mi vida” La Veneno Sandoval, exconductora del programa Suelta la sopa, así como la actriz Karla Monroig, el Chef James y la periodista Neida Sandoval, reaccionaron de inmediato a la publicación en la que aparece Daniela Navarro acompañada de su sobrino. “Se me fue el amor de mi vida, estoy rota, no sé qué decir ni qué carajo hacer, no quiero hablar, lo sentí en mi corazón que hoy era el día, Dios, ayúdame cómo carajo vivo con este dolor, cómo carajo le doy fuerza a mi madre y hermana, si yo no las tengo, carajo. Andrés, te amo, serás por siempre mi niño bonito”.

Había esperanzas de que sobreviviera En una imagen que rompió el corazón de los internautas, se puede ver al sobrino de Daniela Navarro, actriz de Telemundo, desde la cama de un hospital. La actriz pidió a sus seguidores que la ayudaran haciendo una cadena de oración por su salud. Pero esta no sería la única imagen que compartió desde el hospital, ya que la artista tenía esperanzas que Andrés saliera avante de esta difícil situación, lo cual por desgracia no sucedió así: “Se los pido, recen, oren mucho ya, una cadena de oración para el milagro de mi sobrino Andrés Eduardo José Navarro”.