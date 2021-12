“He tratado de, en esta pandemia, cerrar la trompa, en el encierro lo primero que haces es abrir el refrigerador. También me he dado cuenta de los potenciales que tengo como ser humano y como profesionista. He tratado de ver lo mejor de mí”, dijo el actor mexicano Arturo Peniche. Archivado como: Arturo Peniche enfermedad madre

“LA RAZÓN FUE PARA VALORARNOS LOS DOS”

Anteriormente ya había menciona las razones por la cual habían tomado la decisión de separarse él y su esposa, lo cual dice que fue para que ambos aprendieran a valorarse. “Yo ya no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, a la que le hago sentir eso. ¿Para qué la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad. Entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme”, mencionó el actor.

Arturo Peniche dijo que este año yo no se pudo reconciliar con Gaby Ortiz, pero también dijo que no se va a divorciar por ningún motivo: “Voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos. A lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”. Aquí puedes ver el video de Arturo Peniche. Archivado como: Arturo Peniche enfermedad madre