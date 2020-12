El actor Arturo Peniche termina el año sin reconciliarse con su esposa

Confesó al borde del llanto que no va estar junto a su pareja

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales

Arturo Peniche reconciliación esposa. Después de la noticia sobre su separación, el actor Arturo Peniche, ha confesado que aún no puede asimilar la situación sobre su futuro, y menciona que este año lo terminará sin poder reconciliarse con su esposa Gaby Ortiz, según SDPnoticias.

Tras casi 40 años que mantuvieron de relación, Arturo Peniche y Gaby Ortiz, entraron a un punto donde los dos decidieron que lo mejor era su distanciamiento, que con los meses se fueron alejando poco a poco.

Luego de haber pasado algunos meses de su alejamiento, el mexicano al borde del llanto, cuenta que este fin de año lo cerrará sin reconciliación con su ex pareja y en crisis.

En una entrevista realizada por el programa de Hoy, el actor habló de cómo se la ha pasado en estas últimas semanas en cuarentena, y donde se ha tomado el tiempo para tener una reflexión personal.

“He tratado de, en esta pandemia, cerrar la trompa, en el encierro lo primero que haces es abrir el refrigerador. También me he dado cuenta de los potenciales que tengo como ser humano y como profesionista. He tratado de ver lo mejor de mí”, dijo Peniche.

“LA RAZÓN FUE PARA VALORARNOS LOS DOS”

Anteriormente ya había menciona las razones por la cual habían tomado la decisión de separarse él y su esposa, lo cual dice que fue para que ambos aprendierán a valorarse.

“Yo ya no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, a la que le hago sentir eso. ¿Para qué la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad. Entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme”, mencionó el actor.

Arturo Peniche dijo que este año yo no se pudo reconciliar con Gaby Ortiz, pero también dijo que no se va a divorciar por ningún motivo: “Voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos. A lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”. Aquí puedes ver el video de Arturo Peniche.