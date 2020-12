Irina Baeva hace declaraciones respecto al video íntimo de Gabriel Soto

Pide respeto por las pequeñas hijas que tiene el actor Gabriel Soto con Geraldine Bazán

La llaman hipócrita, usuarios argumentan que eso no le importó cuando ella se metió en el matrimonio de Gabriel y Geraldine

Irina Baeva declaraciones: “Hay dos niñas de por medio”. lrina Baeva, pareja del actor Gabriel Soto, hace sus declaraciones a los medios de comunicación respecto al reciente video íntimo en el que estuvo involucrado el actor y pide respeto por las hijas de Soto.

Fue hace apenas unos días cuando salió a la luz pública un video íntimo del actor mexicano, Gabriel Soto, en donde, a palabras de él, argumentó que había sido “una violación a su intimidad y que se había visto muy vulnerable ante esta situación”.

Posteriormente a esto, el día de ayer, su pareja, la actriz originaria de Rusia, Irina Baeva apareció brindando unas declaraciones respecto a lo que opinaba de este video.

La rusa pidió respeto para la intimidad del actor y para las pequeñas hijas que comparte Gabriel Soto con su ex esposa Geraldine Bazán. Sin embargo, seguidores tacharon de hipócrita a Baeva, debido que argumentaron que a ella no le importó meterse a en un matrimonio.

El día de ayer, la cuenta oficial de YouTube del programa “Suelta la Sopa”, publicó un video en donde Irina Baeva daba sus declaraciones respecto a lo acontecido a su pareja Gabriel Soto, poniendo en prioridad a las hijas del actor.

En el video, los reporteros abordaron a la actriz justo cuando se encontraba llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde Baeva sin más, decía lo que opinaba respecto a toda la polémica de su actual pareja.

Cuando se le planteó la pregunta sobre lo que opinaba del video íntimo de Gabriel Soto, en donde incluso se decía que este video era dirigido a ella, la actriz rusa, Irina Baeva, se mostró sorprendida y respondió lo siguiente:

“No chicos miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque realmente no fue mi año, entonces no me competa hablar a mí del tema”, respondió la rusa.

Puedes ver el video completo de Irina Baeva dando sus declaraciones aquí.