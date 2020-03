Mientras todo mundo está preocupado por no contagiarse de coronavirus y se lava las manos y pone antibacterial para evitar contagiarse, ahora se ha destapado una cruda realidad sobre las demandas al antibacterial Purell que podrían ocasionarle serios problemas.

Y es que GOJO, el fabricante del antibacterial Purell, enfrenta dos demandas colectivas en que se le acusa de “afirmaciones engañosas” de que puede prevenir “el 99.9 por ciento de los gérmenes que causan enfermedades”.

Según reportó NBC News, la demanda más reciente fue presentada por cuatro personas apenas el pasado 13 de marzo en un tribunal federal de Ohio.

Todo en medio de los esfuerzos de los minoristas por mantener el antibacterial en existencia, dado el interés de la gente en adquirirlo para evitar contagiarse de coronavirus.

La etiqueta de Purell establece que el producto puede matar “el 99.9 por ciento de los gérmenes que causan enfermedades”.

La demanda alega que la afirmación de Purell es engañosa porque implica “un sólido respaldo científico cuando no existe ninguno”, de acuerdo con la nota de NBC News.

“Estas afirmaciones carecen de una base científica, lo que hace que las tergiversaciones afirmativas sean engañosas”, dice la demanda.

A principios de este año, la FDA advirtió al fabricante de Purell que no hiciera afirmaciones sin fundamento sobre la efectividad de su desinfectante para manos.

En un comunicado, el presidente y director ejecutivo de GOJO, Carey Jaros, calificó las acusaciones “sin mérito” y dijo que la compañía está “100 por ciento detrás de los productos”.

Una demanda colectiva fue presentada por separado el mes pasado en el mismo tribunal federal por diferentes demandantes.

Esa otra demanda establece que el fabricante “ha roto la confianza del público” al comercializar repetidamente afirmaciones sin fundamento.

Apenas en enero, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) envió una carta al fabricante de Purell advirtiéndole que no hiciera afirmaciones sin fundamento sobre la efectividad de sus productos.

La FDA citó varias campañas publicitarias que sugieren que Purell podría prevenir la gripe, el ébola, el norovirus y otras enfermedades potencialmente mortales.

“Sin embargo, la FDA actualmente no tiene conocimiento de ningún estudio adecuado y bien controlado que demuestre que matar o disminuir la cantidad de bacterias o virus en la piel en cierta magnitud produce una reducción clínica correspondiente en la infección o enfermedad causada por tales bacterias o virus”, escribió la agencia federal.

La demanda de desinfectante para manos está aumentando a medida que se propaga el coronavirus.

Según la firma de investigación de mercado Nielsen, las compras de desinfectantes para manos en los Estados Unidos aumentaron un 73 por ciento durante las cuatro semanas hasta el 22 de febrero, y los analistas predicen que las ventas “no alcanzarán su punto máximo durante algún tiempo”, informó CNBC.

La repentina demanda de desinfectante para manos ha generado preocupaciones por acaparamiento y aumento de precios.

Dos hermanos en Tennessee almacenaron 17,700 botellas y se vieron obligados a donar los artículos después de que el fiscal general del estado abrió una investigación de aumento de precios, reportó NBC.

