Las autoridades internacionales de salud sostienen que a lavarse las manos es medida necesaria.

Lavarse las manos con jabón y alcohol ayuda a eliminar las bacterias.

Conozca cómo lavarse las manos de una manera eficaz y de manera fácil.

La pandemia del coronavirus ha dejado a su paso un aproximado de 6.509 fallecidos, por lo tanto, es necesario reforzar las medidas preventivas como lavarse las manos de una manera frecuente para frenar la propagación.

Desde que comenzó la pandemia a finales de diciembre de 2019 en china y que luego se expandió a los continentes europeo y americano, la campaña de lavarse las manos ha sido prioridad para los organismos internacionales.

Como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales han redoblado los esfuerzos necesarios para promover campañas preventivas a favor de lavarse las manos.

La Unicef publicó que “lavarse las manos con jabón es una de las cosas más baratas y efectivas que puede hacer para protegerse del Coronavirus”.

Sin embargo, el ente internacional Unicef mantiene entre ceja y ceja una latente preocupación, ya que existen comunidades en el mundo que no cuentan con el servicio de agua.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Por su parte, la OMS sostiene que lavarse las manos es una de las precauciones que se pueden adaptar con el fin de reducir la probabilidad de contraer el Covid-19.

“Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos”, es el mensaje que ha divulgado la OMS.

La detención del Coronavirus está en tus manos, por lo tanto, es vital lavarse las manos de manera correcta y atendiendo el llamado de los organismos de salud.

Cuatro pasos fundamentales para lavarse las manos

Mojarse las manos con agua limpia y enjabónaselas con jabón.

Frótese las manos con jabón hasta que haga espuma, esta actividad se debe hacer con mucho cuidado y rapidez.

Luego, frótese la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

Restriéguese las manos durante un lapso de 20 minutos.

Cumpliendo con estos pasos, la humanidad estará salvo de la infección de la pandemia.

En tal caso que no se tenga agua, se puede usar una solución hidroalcóholica o alcohol en gel, que contenga al menos del 60 al 70 por ciento de alcohol, para neutralizar las bacterias.

Un último dato adicional, antes de lavarse las manos deben quitar los anillos, pulseras y el reloj, ya que en estos accesorios se pueden alojar microorganismos.

Entre tanto, Naciones Unidas también ha alertado que las poblaciones urbanas están en riesgo de infecciones virales por la gran cantidad de habitantes, es por eso, que los países adaptaron medidas de aislamiento para evitar otra ola de contagios de coronavirus.

Foto/ Captura Mundo Hispánico

Covid-19 afectaría al 70% de la población

El científico Marc Lipsitch, epidemiólogo de la Universidad de Harvard, advirtió que coronavirus podría infectar al 70 por ciento de la población mundial en un año.

Esta alerta pone a temblar a las autoridades de los continentes europeo y americano ante la propagación del coronavirus, cuya enfermedad respiratoria ha matado a más de seis mil personas desde que comenzó el brote en China a finales de diciembre de 2019.

En su contundente conclusión, el científico Marc Lipsitch explicó que el coronavirus no podrá contenerse, debido que las personas presentan síntomas leves y ni siquiera tendrán sintomatologías.

Asimismo, el científico Marc Lipsitch detalló que esta situación hace más difícil prevenirlo y por ende contenerlo.

Como se recordará, el Covid-19 es un virus asintomático o leve, por lo que la persona contagiada puede desarrollar una vida normal y sin problemas.

El epidemiólogo manifestó que desde este momento el Covid-19 pasaría de una temporada de resfriado y gripe a un contagio de resfriado, gripe y coronavirus.

