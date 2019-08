Varios empleados de cuatro hoteles en el área metropolitana de Atlanta tenían conocimiento de actividades de tráfico sexual que sucedían en las instalaciones pero no lo denunciaron a las autoridades, de acuerdo con demandas presentadas esta semana, reporta el Atlanta Journal-Constitution.

Testimonios de cuatro supuestas víctimas afirman que fueron obligadas a permanecer durante semanas en los hoteles, que fueron visitados en estancias cortas por hasta 20 hombres a diario, un indicador de la actividad ilegal, asegura el rotativo en su edición de martes.

