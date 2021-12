“Otro recuerdo muy especial de mi hermana Jenni en unos de mis conciertos en Iglesia Primer Amor. Dios me ha llamado a ser pastor, no para cambiar a gente de religión SINO PARA VOLVER A CONECTAR A LA GENTE CON DIOS. Todos nos apartamos de Dios en algún momento de nuestras vidas. PERO DIOS TE AMA Y NOS AMA A TODOS”, compartió el pastor Pedro Rivera Jr.

¿No eran muy unidos? La inesperada confesión que hizo Jenni Rivera sobre su hermano el pastor

Ataviada con un conjunto en color beige y con semblante serio y emocionada, Jenni Rivera besa a su hermano en la mejilla y él aprovecha para pedirle que se presente frente a la gente: “Muchas gracias por sus oraciones porque sé que ustedes siempre oran por mi, por mis hermanos, por mi familia, es un placer estar aquí en un concierto diferente, mi trabajo es aún en este momento cantar al mundo pero se siente muy bonito venir y descansar mi alma, mi corazón, mi mente con todos ustedes…”, comienza diciendo la Diva.

La gente se puso exaltada ante la presencia de la cantante pero sorprendidos porque la Diva confesaría que casi no veía al pastor: “Quiero decirle a mi hermano, que casi no lo veo, casi no veo a ninguno de mis hermanos, muy poco veo a mi madre, por la bendición que Dios me ha dado con mi gente y con mi público, pero él recibe de vez en cuando mis llamadas donde a veces no contesta porque está ocupado y a veces tiene más giras que nosotros…”, dijo provocando la risa del pastor Pedro Rivera Jr. Archivado: Jenni Rivera ‘reaparece’ en Xochimilco.