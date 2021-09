Mientras que José Joel y Marysol Sosa, hablan frente las cámara sobre su padre y la celebración de su aniversario luctuoso anunciando el estreno de una nueva bioserie, Sarita Sosa expresó que la mejor manera de pasarla era ‘recordándolo en familia e intimidad’. No es la primera vez que los hijos de El Príncipe de la Canción, muestran la animosidad que existe entre ellos.

"Fue un privilegio poder llamarte papá pero mas que todo, poder llamarte mi mejor amigo. El único que me entendía en todo momento. No teníamos ni que decir en palabras lo que estaba pasando, solo con una mirada lo sabíamos todo.", confesó la joven de 26 años a través de su perfil de Instagram.

¿Indirecta hacia sus hermanos?

No es secreto la aversión que existe entre los hermanos Sosa y el conflicto legal que existe en la familia, por la fortuna que generó el cantante mexicano todos estos años. Por ende, no es de extrañar que se ‘tiren’ indirectas a través de los medios o redes sociales, mencionando ‘la verdad’ de su historia familiar. Esa es la razón por la que no extraña que Sarita envíe una indirecta hacia José Joel y Marysol.

“Familia, gracias por estar con nosotros en todo momento. Hoy en su día de aniversario, recuérdenlo en familia e intimidad. Los amo y bendigo siempre.”, mencionó la hija menor de ‘El Príncipe de la Canción’ en redes sociales, lo cual llamó la atención de sus seguidores quienes no pasaron la oportunidad de mencionarlo.