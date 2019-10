Página

Angélica Vale y Angélica María se sintieron muy incómodas en Ventaneando por no querer ‘despotricar’ contra Sarita Sosa, Sara Salazar sobre la muerte de José José

Los conductores del show mexicano insistían en que contaran sus puntos de vista sobre el escándalo y ellas no cedieron

Las críticas ante la actitud de las actrices, no se hicieron esperar

Angélica Vale y Angélica María estuvieron como invitadas en el programa ‘Ventaneando’ para hablar sobre la muerte de José José y su cercanía con el cantante, pero nunca imaginaron que preguntas sobre Sarita Sosa y Sara Salazar, les causarían incomodidad y hasta críticas.

Pedrito Sola, conductor de Ventaneando cuestionó a Angélica Vale sobre la ‘metida de pata’ revelando que había hablado con José José sin saber el escándalo que estaría por suceder entre la familia del intérprete: “Es que yo que iba a saber toda la bronca que había, a mí se me hizo muy bonito dar la noticia de que estaba muy bien…”, aseguró la Vale.

Mientras tanto, Angélica María interrumpió para rescatar a su hija: “Ahora que se fue, pensamos que a varios de sus amigos nos llamó porque presentía ya algo… lo escuchamos muy bien, muy animado, muy lindo…”, comentó.

Angélica Vale aseguró que las familias de José José, los D’alessio y ellos siempre han sido muy buenos amigos y cercanos y todos convivían desde jóvenes en fiestas en las que coincidían: “Muchos que íbamos a las fiestas de Pepe y Marysol e íbamos a las fiestas”.

Sin embargo, las cosas se tornaron incómodas, cuando comenzaron a hablar sobre Sarita Sosa: “A Sarita la conocimos desde recién nacida y era la adoración de Pepe, la adoraba…”, momento perfecto en el que Pedro Sola arremetió contra la hija menor de José José.

“Marysol fue a buscarlo embarazada al hospital y no la dejaron entrar, a lo mejor ni supo”, expresó el conductor ante las caras desencajadas de Angélica Vale y Angélica María quien dijo: “En Estados Unidos tan difícil, si no eres el que firma no entras”.

Pero Pedro Sola reviró el comentario de Angélica María dando el ejemplo de que César Bono también llegó a estar en la ‘lista negra’ de las personas que no podrían volver a ver a José José en su internamiento en el hospital de Miami, todo presuntamente por órdenes de Sarita Sosa.

Pero las cosas no terminaron allí, pues las críticas para las ‘Angélicas’ aparecerían.