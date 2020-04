La hija del cantante mexicano Pepe Aguilar es atacada en redes sociales

Dicen que Ángela Aguilar pone en riesgo a su abuela, Flor Silvestre, en plena cuarentena por coronavirus

Ella sale a aclarar todo el malentendido

Con el hashtag #yomequedoencasa, Ángela Aguilar, hija del cantante mexicano Pepe Aguilar, por medio de su cuenta oficial de Instagram, sale a aclarar todo el malentendido que se hizo luego de que fuera atacada en redes sociales por poner en riesgo a su abuela, Flor Silvestre, en plena cuarentena por coronavirus.

Con casi 270 mil “Me gusta”, entre ellos de su hermana, Aneliz Aguilar, Joana Marcelia Figueroa, hija del fallecido cantante Joan Sebastian, y de Jacqie Rivera, hija de la también fallecida cantante Jenni Rivera, Ángela Aguilar escribió el siguiente texto para acompañar su publicación, en la que porta un cubrebocas y guantes mientras carga a su mascota. Destacan sus enormes anillos sobre los guantes:

“A todos los que están preocupados, llevo en cuarentena desde hace casi 2 meses. Esa foto me la tomaron en mi casa, me puse la máscara y los guantes para poder estar con mi abuela. Aunque no tenga Covid-19 (coronavirus), no me gustaría enfermarla de nada y solo me los puse por PRECAUCIÓN. Besos a distancia“.

Inmediatamente después de esta aclaración por parte de la hija de Pepe Aguilar, las reacciones de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes: “Tan hermosa y precavida”, “Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, principalmente a tu abuelita, Flor Silvestre, siempre la admiré”, “Pero no deberías usar anillos, ya que ahí también se guardan virus y bacterias”, “Lucen lindos los anillos, pero son una enorme fuente de contaminación”.

Por su parte, una admiradora se expresó así de la acción de Ángela Aguilar: “Que bien, Ángela, de esa manera protegeremos a nuestros seres queridos, y a la misma vez, nosotros también nos protegeremos”.

Otros usuarios mostraron su preocupación por la bella cantante: “Cuida mucho a todos, Ángela. Aquí en España está todo un poco mejor, pero aún queda una larga lucha. Si se toman precauciones, todo saldrá bien, sobre todo por nuestros mayores. Un beso grande. Por cierto, me encanta tu voz”, “Ángela, solo no uses los anillos. Son foco de infección. Acuérdate que dura varios días en metales, plástico y suelos”.

Los mensajes dirigidos a la hija de Pepe Aguilar seguían llegando: “Con que ustedes estén bien”, “Buen respeto a tu abuela. Y me encanta tu voz”, “Más vale prevenir que lamentar, excelente”.

Por su parte, un seguidor la defendió de las personas que la atacaron en redes sociales: “¿Qué no están leyendo que lleva casi dos meses en cuarentena? Obviamente, está limpia”, aunque no faltó quien la siguiera atacando por sus acciones: “Se los está colocando como precaución. Al ponerse un anillo sobre los guantes, rompe toda esa barrera de precaución que pretende”.

Por último, un usuario aprovechó la situaciónn para hacerle una petición: “No hagas dueto con Cristian Nodal, él es una persona prepotente y creída, ¿ya viste los videos donde desprecia a sus colegas? Con todo mundo queda mal”.