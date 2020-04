Crónica: Susana Distancia, la superheroína contra el coronavirus.

La alcaldesa de Metepec, en México, inventó algo muy efectivo contra el COVID-19.

Gabriela Gamboa Sánchez se ha convertido en el personaje del momento.

La verdad, hermano, no sé si resultara, pero que es original, lo es. Susana Distancia es la superheroína del momento y su enemigo invisible es el coronavirus.

Resulta que la mujer detrás del personaje, con capa, traje y todos los aditamentos, todos pensaron que estaba la alcaldesa de Metepec, en México.

La autoridad de Metepec se llama Gabriela Gamboa Sánchez pero, aunque tiene algunas similaridades con Susana Distancia, no es ella quien se difraza.

Lo que sí, digan lo que digan, es que este personaje aparentemente creado por el Gobierno de México, por lo menos sí consiguió lo que quería, llamar la atención de los suyos y enviarles un mensaje muy clarito.

Suana Distancia es un dibujito creado por el Gobierno de México para informar de forma clara sobre las medidas de protección a tomar contra el coronavirus. Tiene una cuenta de Twitter con infografías y todo tipo de material.

Atentos todos y todas a mis recomendaciones: 👈🏼 #SanaDistancia 👉🏼 pic.twitter.com/YcMvfokTCN — Susana Distancia (@SusanaDistancia) March 21, 2020

Fue un tal Aprendiz de Brujo – (No Soy Periodista) quien montó o compartió, aún no me queda muy claro, un video de alrededor de un minuto, que sí, ya te lo comparto más abajo, con esta mujer vestida al estilo de Wonderwoman, presentándose como la defensora de la distancia (que necesitamos para no contagiarnos con el COVID-19).

“Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan su sana distancia [Susana Distancia / su sana distancia… ¿lo pillas?]. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus. Y recuerda, a donde quiera que tú vayas, mantén tu sana distancia. Juntos, lo podemos lograr. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Yo soy Susana Distancia, hasta la próxima”.

Los de Morena de donde sacaron tanto loco y marihuano como la Alcaldesa de Metepec @GabyGamboa_S? pic.twitter.com/7JJALld6MO — Aprendiz de Brujo 💎(No Soy Periodista) (@JoseAntonioLo06) April 7, 2020

Está bien, puede parecer una mala propaganda para niños, pero el mensaje está bien claro y hay que reconocerle a esta mujer los arrestos para disfrazarse así sin un asomo de vergüenza.

Algunos dijero que es una estupidez, hablando mal y pronto. Que esa no es la alcaldesa, que ni siquiera existen alcaldes fuera de CDMX: “Primero sólo en la CDMX existen los alcaldes, los demás se llaman Presidentes Municipales y no legalmente no existen los sinónimos”, que no es certera su forma de enfrentar la emergencia sanitaria, y blabla… pero se hizo viral, que es lo que se buscaba.

Al margen de las risas que se echaron los que vieron en video, de los memes, comentarios jocosos y de las burlas al personaje y a Gamboa Sánchez, la superheroína se salió con la suya. Lo de la distancia se quedó en la cabeza de todos.

Y, ni corta ni perezosa, la autoridad se unió a la “peloteada” de tweets y comentarios desde su propia cuenta.

Es original, llamó la atención y, por lo menos, lo de la distancia de seguridad quedó clarito clarito.

¿Qué pensará el Chapulín Colorado de esta Susana? En fin… todo vale en la lucha contra el COVID-19.

¿Qué pensará el Chapulín Colorado de esta Susana? En fin… todo vale en la lucha contra el COVID-19.