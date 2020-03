View this post on Instagram

Hoy se nos fué al cielo nuestra querida Chanel. No puedo olvidar ese día en el que la vi por primera vez y quedé enamorada al instante. Casi 16 años junto a nosotros, sobretodo acompañando fielmente a su amada @gabriellatruccopabon . Agradecida de tantos recuerdos , tantos momentos compartidos . Descansa en paz! Nunca te olvidaremos! Te amamos! 🙏🏻💔