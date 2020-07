Ángela Aguilar revela lo inesperado

La cantante confiesa lo que no le gusta de trabajar con su papá, Pepe Aguilar

“¿Saben que no me gusta? Que no me dejan hablar ni expresar mis sentimientos de una manera correcta”

Revela lo inesperado. La cantante Ángela Aguilar confiesa lo que no le gusta de trabajar con su papá, el también cantante Pepe Aguilar.

En un video que está disponible en la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, que hasta el momento rebasa las 8 mil reproducciones, se puede ver una charla que tuvieron padre e hija y que compartieron en sus redes sociales, además de que también estuvo presente Leonardo Aguilar, quien también ha seguido los pasos de Pepe Aguilar en el medio artístico.

En primer lugar, Ángela Aguilar le preguntó a su papá cuál es el mejor consejo que les puede dar a ella y a su hermano, Leonardo Aguilar, quienes siguieron sus pasos en la música, a lo que Pepe Aguilar respondió: “Que se preparen, los pasos de quien sea. Yo creo que la energía artística es una energía que la seguimos los que nos gusta eso”.

Cabe destacar que Pepe Aguilar también es manager de Leonardo y Ángela Aguilar, por lo que la relación entre ellos a veces es difícil.

Por su parte, Leonardo confesó que algo que le gusta de que su papá también sea su manager es que no lo va a hacer que haga algo solamente para hacer dinero, para exhibirlo o para crear polémica, por lo que siempre lo va a cuidar mucho, pero lo que le desagrada es que no hay un horario en el que separe sus roles, ya que siempre es papá y productor.

Y cuando nadie lo esperaba, Ángela Aguilar fue más allá y dijo que a veces quisiera que todo estuviera más normalizado, ya que la cuida mucho, y a ella le agradaría que fuera un poco más estricto, por ejemplo, que la levantara para hacer entrevistas, algo que parece no disfruta.

“¿Saben que no me gusta? Que no me dejan hablar ni expresar mis sentimientos de una manera correcta”, aseguró la cantante ante las risas de su hermano y su padre, quien es consciente de lo exigente que es con sus hijos, pero lo hace porque sabe el potencial que ambos tienen y eso es algo que ellos valoran mucho.

“Yo le tengo fe a estos muchachos, tienen la verdad habilidades que ya las quisieran gente de mayor edad que ellos o gente que tiene más experiencia o más cancha en esto, entonces, al saberlos capaces, les exijo más”, expresó Pepe Aguilar.

“Que afortunados de tener un padre tan talentoso. Ustedes sáquenle mucho provecho, no todos gozan de esa bendición”, “Son bellos los tres”, “Ok, entonces, si es así, a mí me gustaría que Pepe Aguilar llegue a ser mi manager”, “Pepe, así somos los padres, pero a veces los oficiamos como manejados de ellos perfecto y que allí termine, son una linda familia”, “Ella canta lindo! Su papá no”, se puede leer en los comentarios de esta publicación.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ