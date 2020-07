Aseguran que diputada tiene relación con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Geraldine Ponce sale a aclararlo todo

“Como dicen en mi pueblo, ‘ya que se zumben ese rollo'”

Aseguran que la diputada Geraldine Ponce tiene relación con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pero ella sale a aclararlo todo.

En la cuenta oficial de Instagram del programa “El Gordo y la Flaca”, está disponible un video, que hasta el momento tiene más de 230 mil reproducciones, donde la diputada Geraldine Ponce comenta su polémico acercamiento con AMLO.

Cabe recordar que en una ocasión Geraldine Ponce protagonizó un video desde el aeropuerto de Tepic, Nayarit, en México, en el que supuestamente la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, la empuja, ya que se estaba acercando mucho al presidente.

“En ese caso del aeropuerto, le hablaba (a AMLO) de unos proyectos que quería plantearle que quería platicar sobre ello y me dijo que si, que me pusiera de acuerdo con su particular, que ahí estaba cerca de él. Estaba una silla, un espacio de asiento antes de él, y antes de esto, estaba el descansabrazos que me impedía acercarme de una mejor manera”.

La diputada Geraldine Ponce confiesa que lo que hizo fue agacharse para hablarle al presidente de México para que se diera cuenta de lo que le estaba diciendo: “Y entonces, pues ya ahí los medios y la gente morbosa se encargó de sacarlo de contexto e hizo su novela en la imaginación”.

Pero eso no es todo, ya que con motivo de la visita que le hizo Andrés Manuel López Obrador al presidente de EE.UU., Donald Trump, donde se trataron temas binacionales sobre un nuevo acuerdo comercial en América del Norte, se asegura que la diputada Geraldine Ponce también hizo este viaje, aparte de que ya la señalan como la futura Primera Dama.

“Pues no, no existe Primera Dama, que se les quite ese, como dicen en mi pueblo, ‘ya que se zumben ese rollo’, porque en este gobierno no hay Primera Dama, se acabó esa figura, ahora pues la esposa del presidente (Beatriz Gutiérrez Müller) es una ciudadana, como cualquiera de nosotros, que aunque no funja como Primera Dama, yo creo que es una dama de primera”, expresó la diputada Geraldine Ponce.

Por último, la diputada confesó que no ha tenido la oportunidad de hablar con la esposa de AMLO, ya que no ha estado en la Ciudad de México, aparte que no tiene su número telefónico, pero está segura que cuando se dé la ocasión, se van a saludar como siempre, con mucho gusto.

Geraldine Ponce, quien nació el 4 de abril de 1994, es integrante de MORENA y Diputada Federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Dentro de la Cámara de Diputados, representa al Distrito 2 de Tepic, Nayarit, y se desempeña como Secretaria Exteriores.

Además, fue Nuestra Belleza Nayarit 2015 y segunda finalista de Nuestra Belleza México 2016, ganando el premio de Nuestra Belleza Digital. Un año después, fue designada como Nuestra Belleza Internacional y representó a México en Miss Internacional 2016 en Tokio, Japón, logrando la clasificación al Top 15 de finalistas.

