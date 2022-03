Sobre sus vestuarios, la hija del famoso cantante dijo lo siguiente: “Los vestuarios me caracterizan y me encanta poder ponerme diferentes cosas”, es por ello que quizá, le hizo un ademán a su personal para que le volvieran a poner la falda, sin embargo, ella misma se encargó de confesar porqué lo hizo y cómo se sintió ante las miradas de su público.

Ángela Aguilar falda: ¿SE MOLESTO CON SU STAFF?

Fue entonces que confirmó que luego del incidente dio claras indicaciones a su staff para que no se repita esto y de manera textual dijo: “Ya quedé con mis vestuaristas de: ‘pónganme más clips para que no se me caiga la falda por el amor de Dios‘, pero todo salió bien. A veces pasan cosas no tan buenas, como que se nos cae la falda, pero es divertido. Honestamente, si yo me pudiera cambiar unas 15 veces cada show, me encantaría”.

Sin embargo eso no fue lo peor de todo, ya que la joven cantante e hija de Pepe Aguilar, confesó qué fue lo que más le hizo sentir mal en ese momento que se volvió bochornoso: “Todo el mundo me hizo sentir que no traía nada abajo, traía unos pantalones, era el siguiente cambio”. Para ver el video haz click aquí.