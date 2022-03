Dijo la actriz mexicana que siempre ha mantenido un respeto en redes sociales: “Acabo de abrir hace unas semanas el Instagram y abrí una cuenta en Twitter para tocar temas profesionales, ya quedó claro que los temas personales no, yo siempre he sido respetuosa, yo en redes jamás caigo en provocación, mis redes están dedicadas al trabajo.

“Lo que les moleste de mí es algo que ellos tienen que solucionar, pero son mis opiniones, nada más, los demás se molestaban porque no aceptan pensamientos diferentes y para evitar ese tipo de situaciones y ya me conocen, pienso distinto”, dijo en entrevista, de acuerdo con informes de Agencia Reforma.

Pese a las polémicas que ha despertado con sus opiniones sobre la pandemia y el coronavirus, los cuales minimiza, Paty Navidad no ha visto frenada su carrera y ahora conducirá el programa Music Battles México. La cantante y actriz sostiene que el mayor riesgo para el mundo es el temor, y acusa que el Covid-19 ha sido usado para infundirlo, por lo que ella no temió ser descartada de proyectos por expresar sus teorías, contrarias a los reportes científicos.

“Estoy muy bien de salud, bendito Dios, hubo muchas opiniones, no fue nada de lo que se dijo, si llegué por un problema de salud y afortunadamente estoy bien, soy una mujer fuerte, me siento bien, regresé y llegué a la final. “Nos podemos enfermar de lo que sea, no hay que tenerle miedo a las enfermedades, hay que estar fuertes física y mentalmente”, finalizó.

“Yo no me tomo nada personal”

“Nada en la vida se debe tomar personal, como yo no tomo las agresiones y los insultos. Soy muy respetuosa de los diversos pensamientos de todo el mundo. A quien no se ha respetado es a mí”, comentó Navidad, en entrevista, las cuales fueron las últimas palabras que expresó Navidad con respecto a sus comentarios sobre el Covid-19.

Según cifras oficiales, México ha rebasado estos días la cifra de 317 mil muertes por la enfermedad. Al respecto, Navidad defiende su derecho a diferir y dudar. En julio pasado ingresó al hospital y trascendió que había dado positivo por Covid-19. Ella explicó que fue por una baja de oxigenación, que ya había sufrido antes, pero niega que fuera de gravedad y hasta duda que se debiera al coronavirus. “Los doctores dijeron que tenía doble neumonía. Sinceramente, no fue así porque salí a hacer ejercicio y a cantar. Decían que tenía dañado el pulmón y tampoco fue verdad. Me querían intubar; no lo permití, no era para estar en terapia intensiva, pero ya pasó”.