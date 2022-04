Ángela Aguilar dice ser muy coqueta; “Mi papá siempre me regañaba”

Ángela destapa secreto sobre su papá y da el motivo por el cual la regaña

“Siempre fui muy coqueta, me decían que estaba muy bonita”

Los usuarios opinaron; “Pero tampoco es para que te lo creas” Ángela Aguilar dice ser coqueta: La pequeña de la dinastía Aguilar es conocida no solamente por su música y por ser una triunfadora en la industria musical a tan corte edad, si no por cargarse un carisma que a mucha gente le agrada. La intérprete de regional mexicano no suele hablar mucho de su vida personal, sin embargo existen algunas excepciones. Hace unas semanas Ángela reveló detalles inéditos sobre su vida personal, tanto en el ámbito personal como sentimental, y en una de sus declaraciones, dio el motivo por el cual su papá, Pepe Aguilar, la ‘regañaba’ o le llamaba la atención, y las razones causaron mucho de que hablar en redes sociales. Revela que sus papás siempre le dijeron que era muy bonita Luego de haber estado en tendencia durante varias semanas debido a su presunta relación con el compositor mexicano Gussy Lau, Ángela se ha encargado de trabajar en su vida y dejar en claro que no tiene por qué darle explicaciones a la gente acerca de lo que haga con ella. Sus fanáticos le han mostrado apoyo en todo momento, y también su familia. En una reciente entrevista, Ángela habló de la relación que tiene con su papá, pues contó a detalle uno de los motivos por los cuales Pepe Aguilar, la regañaba, y es que la joven reveló que siempre fue una chica muy coqueta; “Me acostumbré a que mi papá me dijera siempre que estaba muy bonita, mi mamá también me lo decía y es bonito sentir que todo mundo te diga eso”, contó la joven de 18 años. Archivado como: Ángela Aguilar dice ser coqueta

Ángela Aguilar dice ser coqueta: Explica la razón por la cual su papá se ‘enojaba’ con ella Ángela Aguilar explicó en en dicha entrevista que uno de los motivos por los cuales se sentía muy ’empoderada’ era porque siempre le dijeron que era bonita. Además, reveló el motivo por el cual su papá se ponía celoso, y es porque era una niña que recibía muchos regalos en fechas especiales… “Pero, noviera nunca fui. Más que nada yo era muy coqueta y mi papá me regañaba mucho. No era por el teléfono, fue por la escuela, el día de San Valentín a mi me llegaban al locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me decía ‘¡¿Quién te dio eso?!, pero muy divertido, nunca fue un problema”. Expresó la cantante. Archivado como: Ángela Aguilar dice ser coqueta (VIDEO)

Comenzó a tomar decisiones más maduras Sin embargo, la cantante reveló que más allá de todo, el madurar la hizo tomar decisiones más importantes en su vida, más allá de lo ‘bonito’; “Empecé a tomar decisiones para ver que era lo que me conviene, quien me cae bien, más allá de como se ven, el saber como me tratas, como tratas a mi familia y como me haces sentir”. En TikTok, la gente comentaron cosas positivas sobre Ángela, “Ella es linda, y lo sabe, y a la gente le cala las mujeres seguras”, “Es muy linda, cuál es la envidia de muchas de acá”, “Sigue siendo coqueta, es educada y es muy inteligente”, mientras que hubo otros que no se lo tomaron muy bien. “Y se la creyó”, “Está curiosita, pero se ve que es inteligente”, “Mi amor, pero no te lo creas”, “No te van a decir la verdad, obvio son tus padres”, entre otros más. Archivado como: Ángela Aguilar dice ser coqueta