El pasado miércoles 17 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Como era de esperar, Ángela Aguilar no puede faltar a esta celebración, porque la nieta de Flor Silvestre ha logrado romper el estatus de cantante regional al igual que su padre.

Muchas de sus seguidoras tratan de imitar sus hermosos looks siendo un estereotipo para la generación más actual, puesto que usan redes sociales se enteran de absolutamente todos los outfits que la cantante de regional mexicano usa en su día a día así como en sus presentaciones públicas.

Vestido rojo Ángela Aguilar. Ángela Aguilar sin dudarlo es una de nuestras chicas favoritas para inspirarnos cuando queremos lucir el look más chic de la temporada. No es un secreto que la integrante más pequeña del clan Aguilar es amante de la moda y siempre luce los outfits más top.

Todos sus seguidores, ya fueran famosos o no, felicitaron a la cantante por su excelente trabajo en la presentación, incluyendo a Edén Muñoz, Angelique Boyer, entre otros. No cabe duda que para Ángela las puertas de nuevas oportunidades siempre están abiertas y lo mejor es que ella opta por arriesgarse al tomar las oportunidades.

El vestido ‘tradicional’ de Ángela Aguilar

La controversia sobre si Ángela Aguilar entonó bien o no el Himno Nacional mexicano fue una de las polémicas en que la cantante se ha visto involucrada pues la propia cantante decidió romper el silencio y expresó su sentir sobre esta experiencia que le dejó un sabor agridulce, Ángela se encontraba muy feliz por poder entonar el himno de su país pero, por otro lado, lamentablemente las críticas hacia su interpretación la pusieron contra las cuerdas.

“La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular… Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí”, dijo en entrevista radiofónica con Javier Poza de acuerdo a un artículo publicado en una revista de la farándula.