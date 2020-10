Ángela Aguilar confiesa lo inesperado en el programa El break de las 7

La cantante, hija de Pepe Aguilar, dice la razón por la que no tiene novio

“No sería muy buena novia que digamos”, expresó en entrevista

¿Será que es una pesada? La cantante mexicana Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, confiesa lo inesperado en El break de las 7: dice la razón por la que no tiene novio.

Ángela Aguilar le “abrió su corazón” a Alejandra Espinoza en una emisión más de este popular programa.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Univisión Famosos, se puede ver el momento exacto en el que la cantante, quien está a unos días de cumplir 17 años de edad, hace tremenda revelación.

Con más de 8 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación comparte información de mucho interés para los fans de la cantante.

Alejandra Espinoza le dijo a Ángela que se imagina que tiene muchos pretendientes, pero que les debe dar miedo por ser hija de quién es, el cantante Pepe Aguilar, quien hasta el momento ha guardado silencio respecto al asesinato de su jefe de escoltas en Zacatecas, a lo que la bella joven respondió:

“Pues la verdad como que no he dejado que la gente se me acerque mucho en el sentido que estoy muy enfocada en mi trabajo, resulta que hasta sería ‘un poco mala onda’, porque si les digo: ‘ah, si, si, no sé cuánto’, que sean mis pretendientes, estoy trabajando todo el día”.

Por si fuera poco, Ángela Aguilar compartió que, además de dedicarse a su carrera artística, está en la escuela, por lo que termina muy cansada y ya no agarra su celular.

“Yo creo que ahorita no sería muy buena novia que digamos. En un futuro quizás, puede ser, pero te voy a ser súper honesta: jamás en la vida, si yo tengo novio, no le voy a decir a nadie, solo a mi familia”.

Aún faltarían más revelaciones de la hija de Pepe Aguilar. Sigue leyendo…