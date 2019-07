Página

¿Quién es el ángel del signo Leo?

Qué hay detrás de la historia de este ángel

Cómo invocarlo y hacerle peticiones

De todos los signos del zodiaco, Leo es conocido por ser el más dominante. Y es que no es para menos, ya que los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto se caracterizan por ser personas energéticas, creativas y orgullosas, lo que en ocasiones les causa ciertos conflictos consigo mismo y con quienes les rodean, hoy hablaremos de Verchiel, el Ángel de Leo.

Dentro de sus atributos se encuentra que son personas generosas, optimistas; sin embargo, todas las cosas que hacen bien suelen verse opacadas por una de sus características menos agradables: la prepotencia. Así es, los leo son un tanto prepotentes cuando se trata de tener la razón, y son raras las ocasiones en las que aceptarán que han cometido un error, aunque en el fondo sean las personas más generosas que existen.

Y como cada signo, Leo también tiene a un ángel protector que ayuda a los nacidos bajo este signo a llevar una vida armoniosa y no dejarse llevar por las circunstancias adversas de la vida. Se trata del ángel Verchiel, un ser espiritual que está encargado de vigilar las acciones y los deseos de los nacidos entre julio y agosto, de manera que puedan hacer uso de todos sus talentos, sin dejarse dominar por sus pasiones más oscuras.

El nombre de Verchiel es por demás especial, ya que significa “Resplandor de Dios” o “El Dios cariñoso”; su elemento es el fuego y una de sus palabras claves es quizá una de las más distintivas de este signo: autosuficiencia.

Los del signo Leo tienden a no solicitar ayuda, y no porque sientan que no la necesitan, sino porque su sentido de autosuficiencia les hace creer en ocasiones que pedir ayuda es un síntoma de debilidad. Afortunadamente, cuentan con Verchiel, quien se encuentra vigilante de todas sus necesidades.

Verchiel es el ángel de la protección, de la generosidad y del afecto. Además, aunque no muchas personas lo sepan, él tiene una conexión por demás cercana con el intelecto, así que si te encuentras en una situación en la que requieras concentrarte, aprender o entender un problema que te cueste mucho trabajo, quizá sea buena idea que te acerques a este ángel.