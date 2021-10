Andrés Manuel López Obrador está de luto tras irreparable pérdida

El presidente de México expresa sus condolencias por la muerte de Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas

Gobernadores y políticos mexicanos también mandan su más sentido pésame

“Mujer sencilla, comprometida y solidaria”. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó sus condolencias tras la irreparable pérdida de Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato a la presidencia de la República Mexicana en varias ocasiones.

“Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila”, escribió el mandatario mexicano, por lo que las muestras de apoyo de los usuarios no tardaron en hacerse presentes. Descanse en paz.

Acompañan a Andrés Manuel López Obrador en su dolor, pero también lo crítican

No pasó mucho tiempo para que tanto seguidores como detractores de Andrés Manuel López Obrador reaccionaran a esta publicación. Uno de ellos no se tentó el corazón: “¿Y cuándo lamentará no apoyar a los pensionados del IMSS y si quiere quitar los UMAS y de esa manera pagarles conforme al mínimo y deje de hablar en sus conferencias de los neoliberales y proponga algo nuevo? AMLO no cumple”.

“Usted dando el pésame y tiene de protegido a la persona que le quitó la presidencia al Ingeniero Cárdenas, vergüenza, cinismo, no hay palabras para describir lo que está haciendo”, “Presi, si no es mucha molestia. ¿podría ponerse a trabajar para mejorar la seguridad en lugar de andarse paseando por el país haciendo campaña”, se puede leer en más comentarios.