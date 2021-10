“El crédito fiscal por hijos que no se ha distribuido correctamente en los últimos 2 meses. Me perdí más de $ 200 el mes pasado y $ 300 este mes”, dijo la madre Meredith Jones en Twitter.

Por otra parte, si alguna persona elegible aun no se ha inscrito en el programa, es importante que sepa que la oportunidad para hacerlo este año terminó. Sin embargo, podrá reclamar la ayuda que le corresponde el año que viene cuando inicie la temporada de impuestos.

En estos casos, en donde los padres aun no han recibido el dinero, el IRS se ha comprometido a corregir el problema y enviar el crédito tributario por hijos atrasado a las familias. De forma que si ya está registrado en el sistema del IRS no resta más que esperar por un cheque más abultado .

¿Califico para la ayuda?

Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de $ 112,500 dólares anuales. También califican para recibir $ 500 padres con jóvenes dependientes mayores de 17 años.

Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.