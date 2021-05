Andrea Meza no se queda callada y responde a sus detractores

La mexicana manda un contundente mensaje a quienes no aceptan su triunfo en Miss Universo

“Vívelo al máximo y nunca bajes tu cabeza”, le respondió la actriz y ex reina de belleza Alicia Machado Como toda una reina. La mexicana Andrea Meza, quien obtuvo la corona de Miss Universo hace casi dos semanas, no se quedó callada y le mandó un contundente mensajes a las personas que no aceptan su triunfo en este certamen de belleza. Por medio de las redes sociales del programa Suelta la Sopa de Telemundo, la oriunda del estado de Chihuahua en México se dio el tiempo para responder la siguiente pregunta: “¿Qué les dirías a toda la gente que no superan que ganaste?”. Andrea Meza provoca reacciones de todo tipo con su mensaje Con gran sentido del humor, Andrea Meza respondió de la siguiente manera: “¿Pues qué les digo? Con esos comentarios no me van a quitar el título y tampoco es que me afecten o me pongan triste… les mando mucho amor”, dijo antes de despedirse. La actriz y ex reina de belleza Alicia Machado, quien ganó Miss Universo en 1996, fue una de las primeras celebridades en reaccionar a este mensaje: “Bella y punto! Vívelo al máximo y nunca bajes tu cabeza! Bendiciones” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Defienden a Andrea Meza No pasó mucho tiempo para que usuarios se pusieran de lado de la mexicana Andrea Meza, quien desde que ganó la corona de Miss Universo, se ha visto envuelta en varias polémicas, desde que aseguraran que era hija de la cantante Ana Gabriel hasta que supuestamente estaba casada, que de haber sido cierto, no pudo haber ganado el certamen. “Traducción: ya gané perr@s, me vale un ching… de cacahuate”, “Bien respondido, Andrea!!! ¿Aún dudan que es una reina? Belleza sí, pero mucho porte y educación!!!”, “Con sus comentarios no me quitan el título. Muy inteligente, Miss Universo”, “Ella es hermosa y muy inteligente”.

También hubo quienes la criticaron por su manera de responder Pero no todo serían halagos y felicitaciones para Andrea Meza, ya que también sus detractores la criticaron por haber respondido de esta manera: “Tan pedante y pesada como al principio”, “Esperancita!!! Las ‘reinas’ no contestan así… Ojalá puedas prepararte más”, “Eso no refleja humildad, lo que refleja es que no sabe responder la pregunta”. Por su parte, una usuaria se expresó así: “Reina es Dayanara, Alejandra Espinosa y otras mujeres con educación y respeto. Triunfo es ganar por ser bella e inteligente. Ni siquiera pudo contestar la primera pregunta. La sociedad se basa de política y tú eres una de ellas. Valórate, un traje no te hace bella, es lo interior”.

Opina sobre Miss Perú Otra de las polémicas que surgieron en Miss Universo fue que el triunfo le correspondía a Janick Maceta, representante de Perú, a lo que Andrea Meza se dio el tiempo de responder en otro video: “Ella es una mujer increíble, súper divertida, divina y bella”. Sin perder su buen humor, la mexicana compartió que con Miss Perú se la pasó súper bien durante toda la competencia, además de que hicieron una linda amistad y espera volver a verla pronto (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Esa corona no era para ti”, le dicen a la Miss Universo mexicana Tal parece que a muchas personas no les pareció la idea de que Andrea Meza haya obtenido la corona de Miss Universo, pues las críticas siguieron apareciendo: “Esa corona no era para ti, tenía que ser para Perú o Brasil, son las mejores”. “No deberian llamarlo concurso de belleza, quedó demostrado que las más bellas no son las ganadoras. Es válido que ahora evalúen otras cosas, pero es lógico que le quiten eso de concurso de belleza y ponganle, no sé, concurso de aptitud”, se puede leer en más comentarios.

¿Plagio? Diseñadores señalan que usaron sus creaciones para Andrea Meza Hace casi dos semanas, fue coronada Miss Universo y siguen los dimes y diretes en torno a su triunfo. Ahora, dos presuntas acusaciones de plagio son el platillo de las redes en contra de Andrea Meza. Por un lado, el diseñador de modas Juan Oyervides publicó en su cuenta de Instagram sobre el traje de alebrije que usó durante el certamen: “Soy yo o el traje típico de México en Miss Universo me recuerda un poquito a cierto look que hice hace dos años”. Ante ello, Avelino Roque, diseñador del traje que portó Andrea, explicó que su inspiración fueron las tradiciones de su natal Oaxaca y no el trabajo de Oyervides. Asimismo, otra cuenta de Facebook acusó “de plagio” al diseñador Ivis Lenin Diseños, supuesto creador del vestido con el que Andrea Meza se coronó Miss Universo 2020: “Cientos de usuarios de las redes sociales denunciaron que dicha creación se parece demasiado a un vestido del diseñador Nadim Olivera Soudaiha, de la firma La Bourjoisie (con sede en Kuwait)”. Hasta el momento, Ivis no ha dado respuesta (Con información de Agencia El Universal).

IMPI entrega derecho de marca y logo a Miss Universo 2021 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó la concesión de marca y logotipo a Andrea Meza, quien ganó el título de Miss Universo 2021. En el expediente 2384762, detalla que el pasado 13 de julio de 2020, Andrea Meza, quien en ese entonces poseía el titulo de Mexicana Universal Chihuahua 2020, acudió al IMPI para solicitar el registro de su marca y logo para su comercialización en prendas de vestir. Alma Andrea Meza Carmona, nombre completo de la tercera Miss Universo mexicana en la historia de este certamen, otorgó una carta poder a Allan José Parra Vargas, para su representación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Andrea Meza cuenta con la propiedad del título de marca y logo durante 10 años “Por la presente doy a usted Allan José Parra Vargas, poder especial, tan amplio y suficiente para que, en mi nombre y representación tramite antes las autoridades de la República Mexicana que correspondan, los registros de mis patentes modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres y avisos comerciales, derechos de autor, reservas de derechos y cualquier otra figura relacionada con la propiedad industrial; gestione renovaciones de marcas y patentes, inscriba licencias y/ o transmisiones de otros derechos de propiedad industrial”. “Tomar todas las medidas que creyera conducentes al resguardo de mis intereses”, señala el documento. Dos meses después, el 28 de septiembre, el IMPI le entregó a Andrea Meza la propiedad del título de marca y logo durante 10 años, es decir, hasta el 13 de julio de 2030 (Con información de Agencia El Universal).

Andrea Meza obtiene tercer título Miss Universo para México En una noche marcada por preguntas sobre la pandemia, y tras más de un año de ausencia del certamen internacional de la belleza, Andrea Meza fue coronada Miss Universo, dándole a su país por tercera vez el título. la mexicana, de 26 años, superó a las semifinalistas de Brasil, Perú, República Dominicana e India tras responder qué habría hecho en caso de haber sido líder de su país durante la pandemia. “Creo que no hay una forma perfecta de manejar una situación tan difícil como el COVID-19, pero creo que lo que yo habría hecho es un cierre antes de que todo se hiciera tan grande”, dijo, en inglés. “Porque hemos perdido tantas vidas y no podemos permitirnos eso, tenemos que cuidar a nuestra gente, por eso yo los habría cuidado desde el principio”.