María Celeste entre las personalidades

A lo largo de su fructífera carrera, María Celeste ha entrevistado a muchas personalidades de importancia, políticos, presidentes, artistas, incluso criminales como Yolanda Saldívar, quien fuera la asistente y asesina de la famosa cantante de música tejana Selena Quintanilla.

Arrarás también ha escrito y publicado distintos libros. En 2007, salió el libro infantil El Bastón Mágico. Dos años después publicó el libro Make Your Life Prime Time: How to Have It All Without Losing Your Soul (en inglés), publicado en español como Vive Tu Vida Al Rojo Vivo: Secretos Para Triunfar En Todo.