La actriz y conductora mexicana rompe en llanto en pleno programa en vivo

Mía Rubín Legarreta, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, cumple XV años de vida

Está feliz por los logros de su primogénita

En pleno programa en vivo, la actriz y conductora mexicana Andrea Legarreta rompe en llanto por XV años de su hija Mía Rubín Legarreta.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy, del cual Andrea Legarreta es una de sus conductoras, se puede ver un video de un reportaje que le prepararon recordando cuando anunció que sería madre por primera vez y lo feliz que la ha hecho los logros de su primógenita.

Para sorpresa de sus compañeros de hace poco más de 15 años, Andrea Legarreta mostró el ultrasonido de su bebé y anunció que se apellidaría Rubín Legarreta, recibiendo felicitaciones de inmediato. Poco después, se ve cuando a la esposa de Erik Rubín le hacen un ultrasonido en cuarta dimensión, donde se distingue el perfil, un ojo, la nariz, la boca, la cabeza y una de sus manitas.

“Yo espero de verdad poder tener la capacidad de cuando ella crezca hacerle ver todo este cariño que de pronto se ha volcado alrededor de ella aún sin conocerla”, expresó en un momento de su embarazo, para tiempo después expresar: “La tienes ahí y te cambia todo, porque hay días en que no creo que voy a tener un bebé y entonces me despierto y me toco el vientre para sentir que es real, o de pronto, me despierto y volteo a ver el Moisés y es como decir: ‘ahí viene, prepárate'”.

Más adelante, en este video, que está cerca de llegar a las 200 mil reproducciones, se recuerda el momento en que Andrea Legarreta les avisa a sus compañeros, vía teléfonica, que su hija, Mía Rubín Legarreta, ya había nacido.: “Al cuarto para seis de la mañana y está lindísima”.

Y justo en el momento en que se presenta una entrevista a su abuelita, Andrea Legarreta comienza a llorar. En otra entrevista, la actriz y conductora mexicana recordó que no la pasó de lo mejor días antes del nacimiento de Mía, ya que tuvo un desprendimiento de placenta y su hija nació a las 38 semanas.

“Mía llegó a darnos una felicidad y Erik cooperaba, cambiaba pañales, de verdad, metido ahí, en la paternidad. Yo estoy muy orgullosa de mis hijas (Mía y Nina), te lo digo en serio. Que belleza además que hayan encontrado una pasión por algo que hace que la gente se distraiga, que la gente disfrute, que la gente se olvide un poquito de sus problemas, que cuando ves un disco, cuando ves una obra, cuando ves una peli, les digo ‘que afortunadas son de tener esto’, y aparte, de hacerlo bien”, momento en que se muestra a Mía Rubín cantando en una obra de teatro musical y desde su casa.

Al terminar el video, Andrea Legarreta confesó estar muy conmovida: “Solo Dios sabe lo que nosotros (Erik Rubín y ella) deseamos ser padres, lo que nos costó, creo que nuestra historia también espero que les sirva a mucha gente que también intenta y que cada mes estás esperando que te avisen que estás embarazada”.