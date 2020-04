La actriz Cecilia Romo está hospitalizada en México por causa del coronavirus

Su hija Claudia González Romo Edelman pide oración por ella a través de las redes sociales

Explica que la artista padece algunos problemas del corazón y en sus pulmones

Actriz Televisa coronavirus. Cecilia Romo coronavirus. La actriz Cecilia Romo, que ha participado en series y novelas de Televisa, está hospitalizada en México por causa del coronavirus (Covid-19) y su hija Claudia González Romo Edelman pide oración por ella a través de las redes sociales, dice que se encuentra delicada y está desesperada por no poder estar con ella, ya que vive en Nueva York, de acuerdo al portal de El Universal.

Fue a través de Facebook que la hija de la actriz mandó un mensaje a su grupo de amigos, en el que pide que se pongan a orar por su madre, debido a que presenta algunos problemas de salud que se le podrían provocar complicaciones severas en su salud a raíz de estar contagiada por el coronavirus.

De acuerdo al portal de El Universal, la hija de la actriz dijo que su madre padece alguno problemas del corazón y en los pulmones, por lo cual pide oraciones a sus amigos, ya que asegura que está imposibilitada para viajar así como para estar con ella en estos momentos tan difíciles.

Después de dar positivo a la prueba de COVID-19, la actriz mexicana Cecilia Romo, se encuentra internada en un hospital en México. https://t.co/wQlwSXLYNX — Excélsior (@Excelsior) April 5, 2020

Cecilia Romo ha participado en algunos proyectos tanto en el cine como en la televisión, que fueron exitosos y del agrado del público mexicano, ya que estuvo en Cadenas de Amargura, Mujeres Asesinas, entre otras.

Ella es actriz de teatro, televisión y cine, ha estado presenta en decenas de obras teatrales tales como Qué tal Dolly y las Jaulas de las Locas, por mencionar dos de las más reconocidas.

Entre su repertorio la actriz ha participado en decenas de novelas y ha estado en programas televisivos, por lo que su carrera es considerada como prominente.

Su hija, Claudia González Romo Edelman, está muy afectada por la situación, lo que más le preocupa es no poder estar a lado de ella por lo cual ha pedido una oración a sus amistades.

Claudia pidió a los integrantes del grupo de Facebook Mexicanas en el Mundo Oficial que alzaran sus oraciones para la recuperación de la salud de su mamá, de quien se encuentra apartada puesto que la hija de la famosa radica en Nueva York.

“Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca”, escribió.

“Mamá es una mujer extraordinaria. Una actriz que está en una novela ahora mismo. Una mujer luchadora y un alma muy sabia llamada Cecilia Romo. Les pido por favor una oración”.

Cecilia Romo es conocida por su participación en programas como Juro que te Amo, Cadenas de Amargura, Como Dice el Dicho, Silvia Pinal… Frente a Ti, entre otros.

Pero esta situación también ha afectado a muchas personalidades y famosos de México y el mundo.