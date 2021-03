Andrea Legarreta, un regalo de Dios

Constantemente Andrea Legarreta cautiva a sus fans, compartiendo fotos de ella misma luciendo una figura de impacto. En esta ocasión se puede observar a la presentadora disfrutando de una puesta de sol, luciendo un traje de baño, acompañado de un pareo que no deja nada a la imaginación. “Simplemente perfecta, sin palabras ante toda esa belleza”, “Bella, lindas trenzas y preciosas piernas”, “Que hermosa preciosa estás de verdad”, “Me encantas Legarreta”, fueron algunos de los mensajes que recibió Andrea de parte de los internautas que la admiran y respetan. Galilea Montijo enseñando su espalda Martha Galilea Montijo Torres es una presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana. Ha participado como actriz en diversas telenovelas en México y actualmente es conductora del programa Hoy, realizó diversos programas tanto de variedades como de telerrealidad, uno de los más recientes fue Pequeños Gigantes. La celebridad también es dueña de un cuerpo de envidia, y constantemente en su cuenta de red social, Gali presume a sus fans como año con año esa figura va cautivando cada vez a más espectadores, quienes han quedado con la boca abierta por como luce la presentadora en sus fotos. Andrea Legarreta en el agua “Aquí, deseando estar allá… Extrañando el dulce placer de caminar por la arena cálida y que me acaricie el mar… #FaltaMenos Si pudieras transportarte a algún sitio distinto a dónde estás ahora, ¿a dónde sería?”, así decidió acompañar la instantánea donde se encuentra dentro del mar jugando.

“ Quien fuera el mar para poder acariciarte y llegar hasta lo más íntimo de ti princesa”, “A Mazamitla, para pasear por el bosque y sentarme a admirar el paisaje mientras medito”, “Me transportaría a Tamasopo, me encantó ese lugar”, “Eres un amor bonito Andy”, escribieron los usuarios.

Galilea Montijo, sinónimo de belleza

En octubre del año pasado, Galilea, compartió en su cuenta de red social, una fotografía donde deslumbra por su belleza, ya que aparece en un traje de baño en color negro, con una bata transparente y unas gafas de sol, mientras se encuentra modelando en la orilla de una alberca. Varios seguidores comentaron la imagen: “Te ves divina luces espectacular princesa hermosa”, “Mira no más que cosa más bella”, “Que rica papayita tienes Mami”, “Se me antoja chuparte la pan…”, “Tengo 12 años y tu eres el amor de mi vida”, “Muy guapa como siempre”, fueron los comentarios lujuriosos.

Andrea Legarreta le compite con bata transparente Con la frase: “Sólo hay que mirar atrás para recordar cómo llegaste hasta dónde estás ahora.”, así la mexicana dejó dicho como es que vive la vida, y para culminar en la imagen luce una bata transparente que deja ver su cuerpo luciendo un bikini en color negro, cabe mencionar que se ve espectacular.

“Hola buenos días y por cierto muy buenos como usted y sus hijas están muy lindas y hermosas sacaron todo lo tuyo hermosas lindas carismáticas lindas piernas las tres exquisitas bubis y hermosas pompis están para hacer un cuarteto me comería a las tres y estrenaría esas hermosas pompis de las 3”, dijo un pervertido a Andrea Legarreta.

La conductora de Hoy en traje de baño rosa

Galilea Montijo sabe como lucir sensual en cualquier imagen, usando cualquier atuendo. Esta vez, se puede ver a la también actriz en un traje de baño en color rosa con lunares negros, donde al parecer le queda un poco chico, ya que en su entrepierna casi enseña de más, pero ella agrega que extraña el mar. “En el cielo las estrellas en el mar las gaviotas y en medio de tus piernas rebotando mis pelotas ….hermosa”, “Tu bikini está dos tres pero tú lo haces hermoso”, “Deliciosa pano… Gali que NALGOTOTOTAS hermosas tienes”, “@galileamontijo eres una obra de arte”, comentaron sus seguidores. La protagonista de “Vivan los Niños” es toda una romántica “Cuando no te lo esperas. Ese, es el momento perfecto. #Sonríe #SonríeMucho Aunque a veces no encuentres razones para sonreír. Buen día hermosuras!! Dios me los bendiga!! “, fue la frase que colocó Andrea Legarreta en una de sus publicaciones en bikini de multicolores.

Los fans se hicieron presentes: “ Que bonita me recuerda a mi tía dunia. Idéntica a ella.. Con sus hermosas pestañas y claro su sonrisa más resplandeciente que el sol… Saludes”, “Uuuuuuy que deliciosa te miras mi cielo hermosa”, “Hermosa me encantas me encanta tu forma de ver la vida”.