Tras duras declaraciones de Alfredo Adame, Andrea Legarreta responde como pocos esperaban

El actor y ex presentador había señalado que la conductora tenía un romance con un ejecutivo de Televisa para poder tener el ‘mando’ de ‘Hoy’

Sin embargo, ‘La Legarrera’ fue muy clara y arremetió en contra de Adame.

Hace unos días, el ex conductor de televisión Alfredo Adame, comentó durante un programa en YouTube, “Productora 69”, que Andrea Legarreta, esposa de Erik Rubín, sostuvo un romance con un ejecutivo de Televisa.

“A Erik Rubín que es muy buena persona, un buen muchacho y es una gente educada, decente y todo, gracias a la vieja le dicen el unicornio. Esta vieja andaba con un vicepresidente por eso la protegían y la siguen protegiendo”, se escuchó en el polémico audio.

Ante la gravedad de las declaraciones de Alfredo Adame, Andrea Legarreta aprovechó las cámaras de ‘Hoy’ para responder a lo dicho por el polémica actor que ha estado envuelto en chisme tras chisme durante los últimos meses.

“La verdad es que ustedes saben que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, no va con lo que defiendo día a día, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas, entonces evidentemente tengo que hablar por mí y por la violencia en contra de las mujeres”, comenzó diciendo Andrea Legarreta en un tono sereno.

Y agregó: “Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia, no se puede permitir, llevo 19 años casada como ustedes lo saben, con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra”.