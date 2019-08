View this post on Instagram

HOY EN AL ROJO VIVO LES TENGO UNA NOTICIA QUE NOS TOCA MUY DE CERCA Y ES EL DELICADO ESTADO DE SALUD EN EL QUE SE ENCUENTRA NUESTRO QUERIDO AMIGO Y COMPANERO DE TRABAJO, EDGARDO DEL VILLAR…PRESENTADOR ESTRELLA DE NOTICIAS TELEMUNDO EN NUEVA YORK Y QUIEN COMENZO SU CARRERA PERIODISTICA EN TELEMUNDO Y SE DIO A CONOCER COMO MIEMBRO DE ARV . EN ESTOS PRECISOS MOMENTOS, EDGARDO SE ENCUENTRA EN EL QUIROFANO SIENDO INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE PARA REMOVERLE 3 TUMORES CEREBRALES QUE HACE UNOS DIAS LE PROVOCARON UN ATAQUE EPILEPTICO Y DERRAME CEREBRAL. SABEMOS QUE EN ESTOS MOMENTOS HAY MILLONES DE TELEVIDENTES REZANDO POR EL PARA QUE SALGA A FLOTE DE ESTA CRISIS DE SALUD. ESPERO TENERLE NOTICIAS ALENTADORAS PRONTO.