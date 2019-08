Andar descalzo como Shakira: ¿Es bueno o es malo?

Página

Caminar sin zapatos es un hábito de Shakira que no teme admitir.

Esta práctica puede ser benéfica en ciertos espacios y condiciones.

El ser humano está diseñado para andar descalzo en la naturaleza, pero no en superficies inventadas por el hombre.

Shakira no solo es reconocida por “sus caderas que no mienten”, su talento para cantar, belleza y relación con el futbolista Gerard Piqué, además, se le puede recordar fácilmente cuando hablamos de andar descalzo, y no se hace referencia directamente a su canción, sino a su costumbre de caminar así.

Para la mayoría, caminar con los pies descubiertos puede ser incómodo: la tierra, las piedritas que lastiman y ni qué decir de si, por mala fortuna, pisas algo asqueroso. Pero para Shakira, lo anterior es un riesgo que no teme correr con tal se poder disfrutar de este hábito; de hecho, la cantante ha admitido lo siguiente: “Reconozco que me encanta ir descalza. Siempre que puedo aparezco ante todo el mundo sin zapatos, aunque a algunos no les guste”. Y por lo visto, esta costumbre de la artista lo vienen haciendo desde muchos años atrás.

Incluso si “stalkeamos” a Shakira en su cuenta de Instagram, nos podremos percatar de varias fotos donde luce sus pies con nada más que polvo, lodo u arena, sin tener mayor problema.

Caminar sin calzado puede tener sus beneficios si se hace unas horas al día en un ambiente limpio y protegido, como en el interior de nuestra casa. Puede ayudar a la transpiración natural de la piel y permitirnos descansar de tacones y hormas estrecha; incluso si decidimos caminar fuera de la vivienda, hacerlo en la playa podría ser una buena opción, ya que al dar un paseo sobre la arena fina masajea y relaja los músculos y libera la piel de durezas (actúa como un exfoliante natural).

De hecho, algunos expertos incluso recomiendan que los bebés deberían caminar descalzos ya contribuye a su desarrollo en el proceso de interconexión neuronal motora y además les ayuda a reconocer el terreno, a ubicarse mejor en el espacio y afianzar su seguridad día a día. Y para los ancianos, aquellas personas que están sometidas a mucha tensión muscular y emocional cada día y quienes pasan mucho tiempo de pie o sentado.