Incluso la cuenta de Chisme No Like duda que se trate del mencionado, “Sale video sexual de #Pique esposo de #Shakira ¿será que lo cacharon? O ¿se trata de un engaño? Nosotros vemos una nariz diferente ¿qué piensas tú?”, escribió en la publicación.

Varios internautas se hicieron presentes en los comentarios para dejar sus opiniones, a cerca de la grabación sexual compartida, mencionando que no es Pique por la forma de la nariz, ya que la que se observa es muy diferente.

Hay que decir que el parecido del rostro del hombre que aparece quitándole la vestimenta a otro hombre, es muy parecida a la del deportista, pero hay un detalle que hace ver que no es el actual jugador del Barcelona.

Fue en la cuenta de Instagram, de Chisme No Like , manejada por el periodista reconocido Javier Ceriani, quien compartió el supuesto video sexual con otro sujeto, del atleta de 34 años de edad.

¿ES O NO ES?

Hasta el momento la publicación de la supuesta grabación sexual de Gerard Piqué, ha obtenido una gran cantidad de reproducciones de parte de los internautas y un total de 47 comentarios.

Algunos seguidores se molestaron al ver el video, ya que aseguran que no es el atleta por la forma de la nariz, “No es la nariz”, “Esa Nariz nada que ver”, “Esa nariz está volteando para abajo jajaja”.

Otros mostraron su molestia con la cuenta de red social, “No es Piqué se ve la diferencia que ganas de jod…”

“Se salvó por una nariz, ese no es Piqué, además que les importa lo que haga con las joyas de la corona si ustedes no son la reina Shakira.”, afirmó otro internauta que dice que no es él.

“Parece cuando ve uno la primera vez, pero ya viendo bien el video la nariz y la cara ya no se ven igual”, “Así fuera porque andan ventilando la vida privada de una persona … El que está quieto se deja quieto”, “Efectivamente no es Piqué, pero al gemelo le darán un tremendo Piqué te”, “Él antes de Shakira lo encontraron muy cariñoso con otro futbolista. Pero pues todo puede ser”, fueron algunos de los comentarios.

