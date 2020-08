Siguen las malas noticias en Telemundo

Ya empezaron los despidos en la cadena de televisión en Los Ángeles, California

La periodista Ana Patricia Candiani es la primera

Ya empezaron los despidos en la cadena de televisión Telemundo en Los Ángeles, California, en plena pandemia por el coronavirus, y la primera fue la periodista Ana Patricia Candiani, quien es conductora de noticias.

El periodista argentino Javier Ceriani soltó la bomba en su cuenta oficial de Instagram con el siguiente mensaje: “Fuerte!!! Después de años de pertenecer a @telemundo Ana Patricia Candiani fuera de @telemundo52”.

Pero eso no fue todo, ya que el conductor de Chisme No Like aseguró que se vienen “fuertes cambios en los presentadores y reporteros en Telemundo Los Ángeles“.

Esta noticia provocó reacciones de todo tipo entre los usuarios, recordando que apenas en mayo pasado, en Telemundo Miami, el conductor guatemalteco Héctor Sandarti fue despedido del programa Un Nuevo Día, a quien le seguirían su compañera Erika Csiszer y recientemente, La Veneno Sandoval, quien formara parte de Suelta la sopa.

“¿Y cuándo sacarán a María Celeste (Arrarás)? Ya esa boricua cansa”, a lo que alguien más respondió; “Tartamudea y se equivoca mucho y eso que lee el teleprompter, muy aburrida, que se quede Myrka (Dellanos), es más animada”.

Parece que a otras personas el despido de la periodista Ana Patricia Candiani de Telemundo no les causó preocupación: “Ella da sueño, lo siento, quizás tenga gente que la siga, a mí se me hace aburrida”, “Se habían demorado mucho, aburre”.

Por otro lado, a otros usuarios les tomó por sorpresa esta noticia: “Que mala onda”, “Y en tiempos de pandemia, que triste”, “Que pena, ella es súper buena comunicadora”, “Muy buena periodista”, “No sabía de esta noticia”, “Nooo, ¿y Dunia (Elvir)?”, “Me gusta cómo da las noticias, lástima”.