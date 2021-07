Sin embargo, ese talento y virtud, no le ha ayudado del todo como quisiera y platica los motivos de esto. Pese a ello, se ha vuelto famosa en su tierra y en las redes sociales ya se hizo viral con un video donde canta música cristiana.

Sin embargo, para muchas personas es imposible no recordar a la cantante Ana Gabriel, cuando escuchan su voz, ya que son muy similares por ser graves y roncas, aunque ella prefiere enfocarse en su canciones dedicadas a Dios.

La vida de artista no ha sido fácil para ella, pues los traslados han sido lo más complicado, pero asegura que se mantendrá en algunas presentaciones, sobre todo de amistades y familiares que no dejan de apoyarla en todo momento.

A continuación te mostraremos un video en el que se le ve en sus dos profesiones y ya se ha convertido en un símbolo artístico, ya que canta con un grupo y además posee una voz que no necesita de instrumentos, más que solo público. Para ver el video haz click aquí .

“Que hermoso cantas, me quedé con la boca abierta, verdadera cantante, te deseo lo mejor, queremos que sigas cantado desde Cancún, México”, “que belleza de voz y buen grupo, échale ganas y que Dios te bendiga y alcances tus sueños”, dijeron otros. Archivado como: Ana Gabriel

En el canal de Prensa libre la gente comenzó a opinar sobre Ana Gonzáles y su gran parecido en voz con la cantante mexicana Ana Gabriel, unos comentaron: “Muy bonita voz se parece a la de Ana Gabriel”, “esas son las noticas que yo en lo personal quiero ver, cosas buenas no solo calamidades”.

“Soy fan de Ana Gabriel y me gusta esa voz idéntica a la de Ana Gabriel, lo bueno que le da la gloria a Dios, me encanta mucho más”, “un gran orgullo guatemalteco, hay que apoyarla por favor”, “hermosa princesa de Dios, Dios le bendiga, canta hermoso para Dios, ánimo en el camino con Jesús”, comentaron más personas. Archivado como: Ana Gabriel

Pero las muertas de respeto no paraban y la gente le decía de todo: “Que hermoso canta, Dios bendiga, esta joven que Dios siga abriendo puertas con tan lindo talento, una joven luchadora”, “sigan adelante, que esa voz y músicos llegarán muy lejos”.

“ME PARECIÓ COMO LA DE ANA GABRIEL”

Más gente su sumaba a los encantos de la joven: “WOOO¡¡ Que hermosa voz, me pareció como la de Ana Gabriel… la verdad me encantó”, “se me achinó la piel al escucharla cantar… bello canta”, “bendito Dios por esa voz tan privilegiada. Adelante Ana”.

“Excelente Ojalá la pudiera escuchar Ricardo Arjona”, “Wow me quedé impresionado.. tiene un gran talento y una Bonita voz”, “que lindo cantas Dios tu usa, sigue sirviéndole con todo lo que tienes”, “que bonita voz y más para Jesús el que sí nos tiene amor incondicional. Felicidades!”. Archivado como: Ana Gabriel