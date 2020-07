Ana Bárbara comparte una triste noticia a través de sus redes sociales

La cantante mexicana está de luto por culpa del coronavirus

“Es muy importante que no nos confíemos”, expresó

Una víctima más. La cantante mexicana Ana Bárbara está de luto por culpa del coronavirus y comparte la noticia a través de sus redes sociales.

El canal de YouTube Comentarios de Celebs retomó este video en el que Ana Bárbara lamenta el sensible fallecimiento de su tío a causa del coronavirus.

“Hola, pedazos de mi vida, pues ya me conocen, y saben que, a pesar de los pesares, siempre voy a intentar encontrar la mejor cara de la vida, el mejor ángulo, aunque a veces cuesta mucho trabajo porque quiero comentarles que en este momento la situación de ya ese conocidísimo tema y nueva realidad de todos del coronavirus ha tomado nuevas víctimas“.

Tranquila, la intérprete sigue con su mensaje: “La situación es que tú si realmente tienes el sistema inmunológico muy fuerte o no tienes otras enfermedades, pues puedes librarla. Desafortunadamente hoy, y lo lamento mucho, hace una hora me enteré de un tío, que es esposo de una prima hermana de mi madre, en Mazatlán, Sinaloa, perdió la batalla contra el coronavirus”.

Ana Bárbara aprovechó esta ocasión para mandar un abrazo profundo a la familia, además de expresar que es lamentable la cantidad de víctimas que está cobrando el coronavirus.

“Y en ese tenor quería decirles que es muy importante que no nos confíemos, es decir, de repente, a mí me ha pasado que digo: ‘ya me voy a quitar el tapa bocas, ya me cansé, ya me harté’, no lo hagamos, y si podemos estar la mayor parte del tiempo en la casa, y si tenemos que salir, bueno, regresar y tener todos los cuidados”.

Por último, la cantante mexicana le hizo una petición muy especial a sus seguidores luego de dar la noticia de la muerte de su tío por coronavirus:

“Se los digo de todo corazón, porque mi instinto de conservación, de responsbilidad, como madre, como figura pública, me invita a invitarles y compartirles todo esto que está pasando que de verdad es muy triste y tal vez podemos hacer mucho con muy poco, intentar quedarnos en casa en la medida de lo posible”, finalizó la cantante mexicana.

“Arrancando la semana con buena actitud”

A punto de llegar a los 70 mil likes, la última publicación que compartió Ana Bárbara en su cuenta oficial de Instagram dejó maravillados a sus admiradores, ya que la cantante mexicana luce guapísima mostrando un outfit deportivo que deja al descubierto sus bien torneadas piernas.

La cantante Chiquis Rivera fue de las primeras famosas en reaccionar a esta imagen con varios emoticones, mientras que la intérprete Carolina Ross le dijo: “Siempre bella”.

“Ana Bárbara representa belleza total”, “Hermosa y bellísima”, “Perfecta”, “Hermosa y exquisita dama”, “Ufff, mujerón”, “Simpática sexy”, “Que bonita”, “No cabe duda que eres el ser más maravilloso y hermoso que existe en la tierra”, “Mamacita”, “Qué bárbara”, “Chula, te quiero mucho, amor”, se puede leer en más comentarios.

