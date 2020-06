Américo Garza hace fuerte revelación

¡De no creerse! Américo Garza cuenta el motivo por el que no les presta a sus hijas a la familia de su exesposa, Karla Luna, quien falleció en 2017, mientras que Karla Panini habla de la supuesta traición a su excompañera en Las Lavanderas.

Después de que la familia de Karla Luna mostrara una grabación de 2014 en la que se puede escuchar hablar a las dos lavanderas con Américo Garza, el ex esposo de la fallecida comediante y padre de sus dos hijas a quienes la familia de su mamá no han podido ver, los ataques contra la pareja formada por Américo y Karla Panini siguieron en aumento a través de las redes sociales.

En esta ocasión, ambos ofrecieron una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, la cual está disponible en el canal de YouTube de Imagen, donde dan su versión de los hechos.

En primer lugar, el empresario Américo Garza toma la palabra y cuenta el motivo por el que no les presta las niñas a la familia de Karla Luna:

“Ese día (cuando falleció Karla Luna), no me dejaron llevarlas, yo les dije: ‘está bien, están dormidas, está lloviendo, voy a venir en la mañana, me las voy a llevar, yo les voy a dar la noticia, yo las voy a consolar, porque es mi deber, soy su papá, y yo las voy a llevar a despedirse de su mamá'”.

“Al siguiente día, voy en la mañana, no me abren, no me contestan, me habla el abogado que tenían en ese entonces y me dice que no me las van a dar que porque si yo me las llevo no voy a dejárselas ver, que porque ellos tenían la custodia material y ahí se inventó una estrategia legal”.

Américo Garza aseguró que no quiso discutir en ese momento y pidió ver a sus hijas para consolarlas, algo que no pasó:

“No me dejaron darles la noticia (de la muerte de Karla Luna), me hablaron que si quería verlas en el funeral, fui a verlas al estacionamiento del funeral, ahí estuve con ellas un tiempo. El abogado en ese momento me dice que si me va a dejar que me las lleve, pero que les firme un convenio donde ahora mi situación va a ser como la tenía con su mamá: pagando escuelas, pensión, alimentos, vacaciones, ropa”.

“Teníamos ya estipulado un acuerdo, lo que se hizo en el divorcio, entonces él (el abogado) me decía que ahora yo se lo firmara a los abuelos, no le di la negativa, nada más le dije: ‘lo voy a consultar con mis abogados’, no me iba a poner a pelear en ese momento, les dije: ‘los voy a dejar que lleven el duelo una semana, por ustedes’, porque mis hijas a quien necesitaban era a mí, yo era su papá, yo soy su papá. Nosotros estamos para cuidar a los niños, no los niños para cuidar a los adultos, era mi obligación estar ahí y no me lo permitieron”, expresó Américo Garza.