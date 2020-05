Después de tanto sufrir por el coronavirus, la actriz Danna García obtiene lo que tanto anhelaba

La colombiana está libre del COVID-19 y podrá reunirse con su esposo y su hijo Dante

Danna García luchó durante más de 70 días contra el coronavirus

Como si se tratara de un milagro, Danna García por fin obtuvo el alta del hospital que certifica que ya su cuerpo está libre del coronavirus, luego de más de 70 días de estar aislada por dar positivo en tres ocasiones al COVID-19, lo que la mantuvo encerrada y totalmente alejada de su esposo y sobretodo de su hijo Dante.

Este viernes la colombiana utilizó su cuenta oficial de Facebook para dar a conocer la noticia que tanto habían esperado sus fanáticos quienes sufrieron con ella y que vieron de principio a fin lo que batalló la actriz por el coronavirus, además de lo que sufrió por los síntomas, el traslado al hospital cuando la internaron, la actitud de sus vecinos y hasta el dolor que le causaba el no ver a su hijo Dante.

Ahora, Danna García visiblemente emocionada, agradeció a sus fanáticos y dio la noticia en su Facebook: “GRACIAS, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento. Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este Virus. Mucha fuerza y bendiciones . Todo mi corazón hasta tu esquina”, escribió la colombiana.

En un video, se puede ver a Danna García sonriente, con el cabello mojado y con sonrisa muy emocionada por poder estar libre de coronavirus y tener el alta médica para reunirse con sus hijos por lo que dijo:

“Hola a todos, quería grabar este videíto porque siento que se los debo… Hoy regreso con mi hijo después de muchísimo tiempo , estoy super ilusionada, un poquito nerviosa porque no sé cómo va a reaccionar pero me parecía importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho, siento que se los debía, siento que tenía que compartir con ustedes, gracias por todos sus mensajes, a todos los que me han acompañado en este momento, en estos meses y decirles que los quiero mucho, que han hecho mi vida muy feliz…”, comenzó diciendo Danna García.

Y continuó: “Aquí les comparto cómo va a estar la cosa… Los quiero”, para luego dar una sorpresa a todos con el momento exacto en video en el que se reencuentra con su hijo Dante quien se encuentra muy emocionado en la sala mientras Danna García entra a la casa y grita : “Mi vida, mi niño, tu mami llegó!!!”, mientras Dante grita de la emoción abrazando una almohada visiblemente contento de reunirse con su mamá quien lo colma de abrazos, de besos y de mucha emoción, uno de los momentos que todos estábamos esperando desde que la colombiana sufrió por el coronavirus.