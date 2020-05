Mujer racista martillo. Una mujer, Lynn Bono, fue detenida tras amenazar con un martillo a una pareja de ecuatorianos que se encontraban de paso por la ciudad de Houston, Arturo Cordovez y Lia Franco la acusan de racista luego que emitiera algunas palabras despectivas y ahora enfrenta a la justicia.

La mujer acusada de racista fue identificada como Lynn Bono de 60 años de edad, mientras que las víctimas son de origen ecuatoriano, él es un empresario y ella una doctora.

Al parecer, ambos aprovecharon el fin de semana que se celebró el Día de los Caídos en Estados Unidos, para darse un espacio en medio de toda la pandemia del coronavirus.

De acuerdo al portal de noticias click2houston, ella había atendido pacientes de Covid-19 durante las últimas semanas.

Según las primeras versiones, la mujer señalada como realizar un discurso racista, los habría confundido con mexicanos, por el acento y el idioma. La mujer les gritó: “Ustedes (palabra altisonante) mexicanos. Regresen a su (palabra altisonante) país”.

Sin embargo, las autoridades ya investigan el caso. En este momento la acusada enfrenta cargos de asalto agravado y le han establecido una fianza de 40 mil dólares.

De comprobarse que fue un acto de racismo, la acusada podría enfrentar 20 años de prisión o incluso cadena perpetua, ya que el delito es considerado de muy grave en el estado de Texas.

Los hechos sucedieron el pasado domingo cuando el empresario y la doctora paseaban por la ciudad con el objetivo de hallar un restaurante y comer algo.

Durante el recorrido notaron una presencia extraña e intimidante: Lynn Bono al parecer los seguía y adoptaba un actitud temeraria, es por eso que la acusan a la mujer de racista por amenazas con martillo.

En una entrevista exclusiva para Mundo Hispánico, la pareja comentó que: “Cuando estábamos incorporándolos a la avenida, (aparece) un carro atrás de la nada, no lo habíamos visto antes. Nos gritó muy fuerte y pensamos que estaba de prisa la persona, entonces nos incorporamos a la avenida y ella siguió atrás de nosotros”.

Y continuaron relatando: “Entonces dijimos ‘sí nos está siguiendo’, (en) ese momento es cuando veo que saca un martillo y empieza a moverlo. Entonces nosotros decimos ‘nos está amenazando, llama a la policía’. No vamos a parar aquí porque era una calle, que no había carros y teníamos miedo de que sacó un arma o algo”.

En el relato explica Arturo Cordovez: “Entonces mi esposa llama al 9 11 y denuncia que una persona no está siguiendo con un arma, con un martillo. Bajamos los vidrios y le decimos los dos en inglés ‘¿Por qué no está siguiendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sigue?”.

Al final llegó el momento de los insultos: “Entonces la señora empieza a insultar y empieza a decir ‘ustedes me están siguiendo’. Luego me lo dijo ella en voz alta ‘you can’t go back to your country’. Y ahí empezó a soltar una escalada de insultos racistas y todo”.

En las redes sociales ya comienzan a circular fotografías que identifican a la mujer y la población se ha consternado por el hecho y piden justicia por la mujer acusada de racista que amenazó a pareja con martillo.

