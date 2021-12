“No, yo confió en los dos, mi hijo de hecho trabaja… yo guardo mi dinero , nadie sabe donde lo guardo… o más bien no lo guardo, así como lo recibo hago mis compras pero ahora no me alcanza ni para el alimento”, “De repente siento mucho dolor de cabeza y una presión en el pecho” respondió.

Junto a una persona de su equipo, Alberto acudió a casa de la señora Leticia Díaz para llevar a cabo una investigación profunda sobre lo que estaba ocurriendo. “Además de los dolores de cabeza, el dinero no me rinde como antes” confesó Leticia.

Después de la confesión, Fanny se hecho a reír de manera burlesca al escuchar a su suegra, incrédula expresó que eso no era real y que los investigadores “le estaban viendo la cara”, ante esto, Alberto decidió intervenir diciendo que eran personas completamente capacitadas y que no buscaban hacer ningún daño.

“¿Fanny tú me estas haciendo esto?”

“Yo estoy percibiendo por su actitud, su campo energético y todo, que ella hizo algo… está muy asustada porque la podemos descubrir” dijo la medium, pues Fanny amenazó con llamar a la policía para que sacaran a los investigadores por invadir su hogar.

La investigadora le explico a Lety que era su nuera quien no quería que estuviera viviendo en la misma casa que ella y su hijo. “¿Fanny por que me haces eso?, ¿Fanny tú me estas haciendo esto?, yo les abrí la puerta de mi casa, ¿por qué me lo haces?” dijo Lety con desesperación. Archivado como: Amarre suegra en el congelador