Esto contrasta con el hecho pasado de un alumno que no le dieron su diploma y todo por llevar su bandera en momento es que deseaba ser grabado por todos por su gran logro de terminar una etapa más de su vida de estudiante.

Hace apenas un día se dio a conocer que un estudiante no recibió su diploma porque llevaba la bandera de México. Un polémico video donde las autoridades educativas de una escuela en Carolina del Norte le negaron la entrega de su diploma a un joven con una bandera de México ha comenzado a circular en redes sociales.

La encargada de entregar el diploma al joven hispano lo retuvo, mientras cruzaba algunas palabras con él. El joven, que se mostró molesto tras no recibir su diploma, pareció señalar la bandera de México que portaba, como si ese fuera el problema por el cual se le negaba su diploma.

Lo aplausos se intensificaron en todo el gimnasio de la escuela. Sin embargo, cuando Ever Martínez López se dirigió a recibir su diploma, extendió una mano, mientras que con la otra saludó y un silencio se apoderó de la especial gradación.

El joven Ever Martínez López, tras hacer una especia de 'mueca' decide quitarse la bandera e intentó hacerlo. Cuando comenzó a desabrocharla, los gritos y abucheos se intensificaron. La incómoda situación llevó a la maestra con toga negra a darle su diploma 'de mala gana'.

TRIUNFO

La mujer bajó el diploma y el joven, evidentemente molesto lo tomó, no sin antes intentar quitarse la bandera de México que traía abrochada a su toga. El joven parecía no lograr quitarse la bandera y no quedó más remedio que continuar con la ceremonia.

Ever Martínez López continuó avanzando y 'chocó' el puño con otros dos maestros con togas negras. Cuando bajó del escenario las ovaciones comenzaron y en medio de gritos, alzó el puño en una clara señala de victoria tras habérsele negado el diploma por llevar la bandera de México.