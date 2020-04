Alicia Machado presenta al público al papá de su hija

Presenta video en Instagram y los seguidores reaccionan

Sin embargo, el hombre utiliza gafas negras, gorra y cubrebocas

Por fin la exmiss Universo Alicia Machado presenta al público al papá de su hija Dinorah Valentina Hernández, pues fue a través de las redes sociales que la famosa modelo subió un video en el que se ve a un hombre, cubierto prácticamente de todo el rostro, por lo que no se pudo conocer su identidad, sin embargo, ya tuvo un primer acercamiento con sus seguidores.

La también actriz colgó un mensaje en su cuenta de Instagram para todos aquellos y aquellas que tenían la inquietud de conocer al papá de su hija Dinorah Valentina Hernández, que a la letra dice: “Aquí para los que no duermen. Les presento a el padre de mi hija. ¿Contentos? Listo #elpadredemishijos Juntos haciendo el #super para nuestra princesa, bendiciones”.

Luego en el material, la bella artista explicó lo que hacía a lado de su pareja: “Bueno para los curiosos aquí estoy con el papá mi hija, que estamos haciendo mercado, gracias mi amor por acompañarme a hacer el super, se los presento ya que tienen tanta intriga, ahí está, gracias mi amor”.

En los pocos segundos que dura el video, la modelo y el hombre bajan por una escalera eléctrica y alrededor se puede ver gente que acude a una tienda comercial, se pueden ver carritos con víveres, sin embargo ellos no parecen tener uno. Ambos lucen gorras, pero él utiliza un cubreboca azul y unas gafas oscuras.

De inmediato comenzó a recibir comentarios: “Ve nomás se pone al tu por tu con la gente, hasta en eso se parece a la Chiquis Rivera”. A este mensaje Alicia Machado contestó: “jajajajja la amo a mi amiguita @jennirivera”.

Incluso algunas personas especularon sobre el papá de la niña y señalaron lo siguiente: “Papá de la niña es un mafioso, está preso”. Entonces la modelo respondió: “@orlandoguerrero133 y ¿Ya lo fuiste a visitar? Déjame saber cual es y me acompañas put…”

Luego una mujer que no le gustó el material escribió: “La verdad es que es el peor video que has hecho en tu vida. Todos sabemos que tu hija mantiene un trato y comunicación con su padre de manera normal, con cariño y apoyo y que tú tienes buenas relaciones con él. Y lo sabemos porque lo has dicho por años. Y eso es suficiente tanto para fans y seguidores y el resto de la gente. Lo que haces con esta payasada es que te expones al andar sin tapabocas”.

En ese momento la exmiss Universo dijo: “@abeatriz_tuti dale gafa, aquí todos muertos de la risa”.

Alguien más reforzó su preocupación de que no use cubrebocas en medio de la crisis por coronavirus: “En primera el tapabocas no es para que no contraiga la enfermedad es para que protejas a los demás a no ser contagiados, y como iba a firmar el video sin no puede hablar con un tapabocas”.

Sobre la cubrebocas una persona más le advirtió: “¿Y tú mascarilla ? Aquí nos obligan a llevar mascarillas . Por favor úsadlas en público” A lo que ella dijo: “Sorry mami sorry si me la quite para video”