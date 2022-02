“Para mi no ha sido nada fácil protegerla”

“Y me dijo algo muy increíble, yo la abracé, ella me dijo ‘yo sé mamá, yo sé todo lo que tu haz hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro, él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo por no estar con ella”.

Tras esto, Alicia Machado contó que no ha sido nada fácil proteger de todo lo que hay a su alrededor y de todo lo que se dice de su padre: “Para mí no ha sido fácil protegerla de todo. He tenido que protegerla como una leona y lo voy a seguir haciendo”.