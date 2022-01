De acuerdo con el sitio web de American Kennel Club , hay: “Más de 160 razas de perro diferentes, y cada una de estas razas tiene su propio y único temperamento, apariencia, nivel de actividades y serie de necesidades. Deberías hacer una investigación seria y cuidadosa para determinar el tipo de raza de perro adecuada para ti y para tu familia”. Seguro, 160 razas diferentes de perros—y esas solo son las razas reconocidas por la AKC, no las razas mestizas, los callejeros, y los perros de rescate– puede ser una investigación un tanto abrumadora. Así que aquí hay unos tips para ayudarte a navegar en el maravilloso mundo del compañerismo canino.

El amor canino es algo muy serio, y no estamos hablando de los primeros días de romance y compañerismo. Estamos hablando de todos los tipos de perros y la obsesión intensa que estás apunto de tener con tu amigo peludo. En serio, ve la cara tan peluda e inocente de un perrito e intenta no derretirte… es imposible. Pero antes que obtengas todos los abrazos, besos, citas para jugar en el parque, y una vida de amor y afecto, necesitas escoger la raza de perro adecuada para ti. Y así como encontrar a un compañero de vida, cómo escoges al perro que es la pareja perfecta para ti, para tu familia y para tu vida, nunca es fácil.

El tamaño de tu perro es un factor muy importante al momento de escoger una raza que irá bien con tu estilo de vida y espacio. Si vives en un apartamento pequeño, puede que no sea justo para ti o tu perro tener una raza que tiende a ser grande. Además del hecho que no tendrá suficiente espacio para correr y jugar, te empezarás a sentir apretada rápidamente cuando tu cachorro de más de 100 libras se apodere de tu almohada. Confía en nosotras, hemos estado ahí. Si viajas mucho, quizá quieras un perro pequeño que pueda ir contigo en el avión.

Si eres una maniática TOC, entonces probablemente no quieres un perro que dejará pelo en tu hogar. De acuerdo con la ASPCA : “Los perros naturalmente pierden pelo viejo o dañado al mudar de pelo. Aunque perder el pelo es un proceso normal para los perros, la cantidad y frecuencia de pelaje que es perdida a menudo depende de su salud y tipo de raza”. Ciertas razas como los poodles y terries no tiran mucho pelo (ni siquiera te enteras cuando pasa), mientras que otros como los retrivers mudan mucho de pelo, y seguido. Asegúrate de hacer tu investigación y pensar honestamente con respecto a tu hogar, y cuánto tiempo estás dispuesta a pasar aspirando el pelo de perro.

Así como la gente, algunos perros son más inteligentes que otros. Haz oído el dicho no puedes enseñarle un truco nuevo a un perro viejo… bueno, también no puedes enseñarles a ciertos tipos de perros nuevos trucos. Los border collies (como Lassie) son increíblemente inteligentes, aman aprender y son workaholics; los poodles son muy activos, muy inteligentes y aprendices rápidos; los pastores alemanes son valientes, leales e inteligentes. Recuerda que el tipo de raza que escogerás, hasta cierto punto, determina qué tan inteligente y entrenable es tu perro.

¿Quieres un perro con mucha energía o un flojín?

En teoría, eres persona alegre, enérgica y atlética que se ejercita seguido y despierta con una sonrisa, lista para enfrentar el día y moverse. En la realidad, quizá no quieras más que un día tranquilo en el sofá con la TV y una bolsa de palomitas y una taza de té (o vino). Y sí, hay una forma de equilibrar ambos estilos de vida. Pero si escoges un perro atlético que necesita correr por los alrededores durante horas todos los días y eres una chica de casa que a la que no le gusta ejercitarse, quizá no sea la mejor opción. Del otro lado, si te gusta correr maratones y quieres un cachorro que pueda seguir tu ritmo, busca un perro que prospere en ambientes activos. Y sé honesta sobre quién eres y qué quieres. Recuerda que este cachorro es tuyo por mucho tiempo si eres afortunada, así que quieres un perro sea compatible con tu vida cotidiana.